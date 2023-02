Video Gol Highlights Cremonese-Lecce 0-2: Sintesi 4-2-2023

Video Gol e Highlights Cremonese-Lecce 0-2, 21° Giornata Serie A: segnano Baschirotto e Strefezza

Il Lecce batte la Cremonese allo Stadio Giovanni Zini di Cremona nel primo anticipo del sabato della ventunesima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

I pugliesi tornano alla vittoria dopo quattro partite, in cui avevano collezionato solo due punti, portandosi a quota ventitré punti in classifica.

E’ una sconfitta che sa di retrocessione per i lombardi, la seconda consecutiva, sempre più ultimi in classifica con solo otto punti.

Sintesi di Cremonese-Lecce 0-2

Out Buonaiuto, Lochoshvili e Quagliata per Davide Ballardini, che conferma Vasquez in difesa con Chiriches e Ferrari davanti a Carnesecchi, torna Pickel a centrocampo con Benassi, Meite, Sernicola e Valeri e c’è Ciofani con Dessers in attacco.

Non ci sono Ceesay, Dermaku, Maleh e Pongracic per Marco Baroni, che ritrova Gallo in difesa con Umtiti, Baschirotto e Gendrey a protezione di Falcone, c’è sempre Blin con Hjulmand e Gonzalez in mediana, mentre in attacco conferma Strefezza con Colombo e Di Francesco.

E’ una partita molto noiosa ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Le due squadre sono ben messe in campo, chiudono tutti gli spazi e non concedono nulla agli avversari, costretti a girare attorno alle difese senza riuscire a sfondare.

Le uniche occasioni sono targate dagli attaccanti: da una parte, Colombo non trova la porta con il suo sinistro; dall’altra, invece, Falcone non ha problemi su Ciofani.

Si fa male Blin, che viene sostituito da Askildsen nel finale, quando viene ammonito Pickel nei minuti conclusivi.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Castagnetti al posto di Pickel e sembra cambiare qualcosa nei padroni di casa, sicuramente più offensivi.

Dopo un’altra grande occasione per Colombo, clamorosamente poco cinico in fase di conclusione, al 58′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Baschirotto, che trova il gol del vantaggio sfruttando il cross di Hjulmand.

I padroni di casa provano a reagire attraverso le sostituzioni: dentro Galdames, Afena-Gyan e Tsadjout, fuori Ciofani, Valeri e Benassi.

Però, al 69′ minuto a segnare sono gli ospiti, che raddoppiano con Strefezza, grandissimo sinistro al termine di un bel contropiede.

⏱️ FT | Importante vittoria fuori casa per il Lecce! 🙌 #CremoneseLecce pic.twitter.com/n15UdfcJfJ — Lega Serie A (@SerieA) February 4, 2023

Nel finale c’è spazio anche per Oudin, Banda, sul quale poi è decisivo Carnesecchi, Aiwu, Persson e Helgason, che subentrano per Strefezza, Di Francesco, Chiriches, l’ammonito Colombo e Gonzalez, e giallo per Askildsen.

Highlights e Video Gol di Cremonese-Lecce 0-2:

Tabellino di Cremonese-Lecce 0-2

Marcatori: 13’ s.t. Baschirotto (L), 24 s.t. Strefezza (L)

Assist: 13’ s.t. Hjulmand

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches (28 s.t. Aiwu), Vasquez; Sernicola, Benassi (20 s.t. Tsadjout), Meité, Pickel (45’ p.t. Castagnetti), Valeri (14’ s.t. Galdames); Dessers, Ciofani (14 s.t. Afena-Gyan). All. Ballardini.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gndry, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (41 s.t. Helgason), Hjulmand, Blin (39’ p.t. Askildsen); Strefezza (28 s.t. Oudin), Colombo (41 s.t. Persson), Di Francesco (28 s.t. Banda). All. Baroni.

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 31’ s.t. Colombo

Espulsi: –