Video Gol Highlights Cremonese-Empoli 1-0: Sintesi 14-4-2023

Video Gol e Highlights Cremonese-Empoli 1-0, 30° Giornata Serie A: decide Dessers

La Cremonese batte l’Empoli allo Stadio Giovanni Zini di Cremona nel primo anticipo del venerdì della trentesima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per i lombardi, che si portano a quota diciannove punti cercando di dare un senso al proprio finale di stagione accorciando sulla zona salvezza, momentaneamente a sette punti.

I toscani si fermano dopo due risultati utili consecutivi, in cui avevano conquistato quattro punti, rimanendo a quota trentadue punti in classifica.

Sintesi di Cremonese-Empoli 1-0

Out Bianchetti, Chiriches e Ciofani per Davide Ballardini, che schiera Sernicola, Lochoshvili, Vasquez e Valeri a protezione di Carnesecchi, centrocampo a rombo con Castagnetti, Pickel, Meite e Galdames, mentre in attacco scelto Tsadjout con Dessers.

Non ci sono Akpa-Akpro, Ismajli e Vicario per Paolo Zanetti, che sceglie Ebuhei, Luperto, De Winter e Parisi davanti a Perisan, confermato Fazzini con Marin, Bandinelli e Baldanzi a centrocampo, così come Piccoli con Caputo in attacco.

Parte subito forte la partita nel primo tempo, visto che al 3′ minuto i padroni di casa sbloccano subito il risultato con Dessers, che trova il gol del vantaggio su cross di Sernicola.

I ritmi sono subito intensi, visto che gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco per reagire subito, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e compattezza dietro la linea della palla per poi colpire in contropiede.

Dopo il giallo a Sernicola, gli ospiti si rendono più volte pericolosi con Piccoli, impreciso, e Caputo, Baldanzi e Marin, ma Carnesecchi fa buona guardia, mentre Perisan non ha problemi sul tentativo di Galdames prima dell’infortunio di De Winter, sostituito da Walukiewicz.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Aiwu per l’infortunato Lochoshvili, ma il copione della partita rimane lo stesso, con gli ospiti a fare gioco e i padroni di casa a colpire.

Infatti, nonostante la mole di gioco degli ospiti, che ci provano con Caputo, a sfiorare la rete con Tsadjout e Sernicola, si quali Perisan deve fare gli straordinari.

Spazio a Cambiaghi, Stojanovic, Okereke e Benassi al posto di Piccoli, Ebuhei, Dessers e Galdames, poi anche Quagliata, Henderson e Destro per Tsadjout, ancora pericoloso, Bandinelli e Fazzini.

Nel finale ci provano Okereke, sul quale è bravo Perisan, e Walukiewicz, che colpisce il palo esterno.

Highlights e Video Gol di Cremonese-Empoli 1-0:

Tabellino di Cremonese-Empoli 1-0

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili (52′ Aiwu), Valeri; Pickel, Castagnetti, Meitè; Galdames (67′ Benassi), Tsadjout (85′ Quagliata), Dessers (67′ Okereke). All. Ballardini.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi (62′ Stojanovic), De Winter (40′ Walukiewicz), Luperto, Parisi; Fazzini (79′ Destro), Marin, Bandinelli (79′ Henderson); Baldanzi; Piccoli (62′ Cambiaghi), Caputo. All. Zanetti.

Gol: Dessers (C)

Assist: Sernicola (C)

Ammoniti: Sernicola (C)