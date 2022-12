Video Gol Highlights Costa Rica-Germania 2-4: Sintesi 1-12-2022

Video Gol e Highlights Costa Rica-Germania 2-4, 3° Giornata Gruppo E Mondiali Qatar 2022: segnano Gnabry, Tejeda, Vargas, Fullkrug e una doppietta Havertz

La Germania batte la Costa Rica al Al Bayt Stadium di Al Khor nella terza ed ultima giornata del Gruppo E della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Non basta la vittoria ai tedeschi, che vengono eliminati a causa della differenza reti a sfavore, nonostante il secondo posto e gli scontri diretti.

Sintesi di Costa Rica-Germania 2-4

Out Calvo per il ct Suarez, che schiera Fuller Spence, Watson, Duarte, Vargas e Oviedo a protezione di Navas, Campbell, Borges, Tejeda e Aguilera a centrocampo e Venegas unica punta.

Mentre il ct Flick gioca con Kimmich, Sule, Rudiger e Raum in difesa davanti a Neuer, confermando Gundogan, Goretzka e Musiala a centrocampo e in attacco lancia Gnabry con Muller e Sane.

E’ una bella partita nel primo tempo, durante il quale si gioca su ritmi abbastanza intensi. I tedeschi prendono in mano il pallino del gioco cercando di raggirare l’ottima fase difensiva dei costaricensi.

Dopo i tentativi di Musiala e Muller, al 10′ minuto i tedeschi sbloccano il risultato con Gnabry, che trova il gol del vantaggio su assist di Raum.

Solo dopo aver rischiato di affondare sulla conclusione di Goretzka, Kimmich, Musiala e Muller finalmente i costaricensi alzano leggermente il baricentro provando a reagire nel recupero con Fuller Spence, sul quale è miracoloso Nuer.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Klostermann, Fullkrug e Salas al posto di Goretzka, Gundogan e Aguilera, ma calano sensibilmente i ritmi di gioco tra la gestione del possesso palla dei tedeschi e l’inconsistenza offensiva dei costaricensi.

Al 58′ minuto i costaricensi pareggiano con Tejeda, che ribadisce in rete sulla respinta di Neuer il cross di Watson.

I tedeschi tornano a macinare gioco ed occasioni con Musiala, che colpisce due volte il palo, Muller e Rudiger, che poi esce per Havertz quando entra anche Gotze per Raum.

Al 70′ minuto i costaricensi completano la rimonta ribaltando clamorosamente il risultato con Vargas, che risolve una mischia in area di rigore su sviluppi di un calcio piazzato.

Ma al 73′ minuto i tedeschi riescono a pareggiare con Havertz, su assist meraviglioso di Fullkrug in verticale.

Dopo l’entrata in campo di Matarrita e Bennette al posto di Fuller Spence e Venegas, sale in cattedra un super Navas, che compie un vero miracolo su Fullkrug, mentre viene ammonito Duarte e Salas non trova la porta al termine di un bel contropiede.

Al 85′ minuto i tedeschi completano la contro rimonta con Havertz, che si regala una doppietta fondamentale su assist di Sane.

Nel finale arriva anche la rete di Fullkrug al 90′ minuto su assist del solito Sane prima dell’entrata in campo di Contreras, Gunter e Wilson per Oviedo, Sule e Tejeda.

Highlights e Video Gol di Costa Rica-Germania 2-4:

Tabellino di Costa Rica-Germania 2-4

Costa Rica (5-4-1): Keylor Navas; Fuller (74′ Bennette), Duarte, Waston, Vargas, Oviedo (90’+4 Contreras); Aguilera (46′ Salas), Borges, Tejeda (90’+4 Wilson), Campbell; Venegas (74′ Matarrita). Ct: Luis Fernando Suarez.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle (90’+4 Ginter), Rüdiger, Raum (67′ Götze); Gündogan (55′ Füllkrug), Goretzka (46′ Klostermann); Sané, Gnabry, Musiala; Müller (66′ Havertz). Ct: Flick.

Arbitro: Stéphanie Frappart (Francia).

Gol: 10′ Gnabry (G), 58′ Tejeda (C), 70′ Vargas (C), 73′ Havertz (G), 89′ Füllkrug (G).

Assist: Raum (G, 0-1), Füllkrug (G, 2-2), Gnabry (G, 2-3), Sané (G, 2-4).

Note – Recupero: 1+10. Ammonito: Duarte.