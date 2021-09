Video Gol Highlights Cittadella-Pordenone 1-0: sintesi 18-09-2021

Risultato Cittadella-Pordenone 1-0: i granata vincono di misura un match equilibrato e nervoso.

Ci vuole una rete di Okwonkwo nel secondo tempo per avere la meglio su un Pordenone ben messo in campo, ma ancora una volta troppo sterile e senza idee.

Il Cittadella sale a 9 punti e aggancia l’Ascoli al terzo posto, mentre il Pordenone resta ultimo, senza punti e senza gol fatti.

Sintesi Cittadella-Pordenone 1-0

Per oltre mezz’ora la partita è piacevole ed entrambe le squadre vanno spesso alla conclusione avvicinandosi al gol in alcuni frangenti.

Le occasioni migliori per i padroni di casa sono una girata in area di Okwonkwo deviata in calcio d’angolo da Perisan al quarto d’ora e un tiro di Baldini alto al 27°.

Il Pordenone si rende pericoloso, invece, con Folorunsho: l’ex reggino interviene sul secondo palo, al 7° e al 29°, impattando due traversoni di Falasco e Tsadjout, uno di testa e l’altro di destro, mandandoli a lato di pochissimo.

Il parziale non offre altro pur tra vari ribaltamenti di fronte e va in archivio dopo due minuti di recupero.

Anche la seconda frazione è estremamente equilibrata, ma al 57° la situazione cambia radicalmente: Baldini riceve palla al limite e conclude, Perisan, che vede all’ultimo il tiro, respinge difficoltosamente ed Okwonkwo arriva di gran carriera per il tap-in vincente.

Il Pordenone torna a farsi vedere solo al 78° con una rovesciata alta di poco tentata da Folorunsho, ma in generale accade davvero poco e i minuti successivi sono privi di sussulti. Il match termina dopo 4 minuti di recupero.

Migliori in campo Okwonkwo (6.5), che segna il gol decisivo, e Folorunsho (6), il più pericoloso. Male Baldini e Tsadjout (5 per tutti e due), poco sollecitati.

Video Gol Highlights Cittadella-Pordenone 1-0

Tabellino Cittadella-Pordenone 1-0

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro (59′ Icardi), Perticone, Adorni, Donnarumma; D’Urso (59′ Vita), Pavan, Branca (81′ Mazzocco); Baldini (81′ Antonucci); Tounkara, Okwonkwo (63′ Tavernelli). Allenatore: Gorini

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Camporese, Sabbione, Falasco (46′ Chrzanowski); Magnino (71′ Cambiaghi), Pasa (54′ Petriccione), Misuraca; Pinato (75′ Sylla); Folorunsho, Tsadjout (75′ Pellegrini). Allenatore: Rastelli

Marcatori: 58′ Okwonkwo

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Cassandro, Falasco, Magnino, D’Urso, Kastrati, Antonucci e Tounkara

