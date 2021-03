Video gol highlights Cittadella-Pisa 2-0: sintesi 12-03-2021

Il risultato di Cittadella-Pisa 2-0: i veneti giocano una partita autoritaria e senza sbavature chiudendo i conti in mezz’ora contro un avversario che ha fatto pochissimo se non nulla. Il Cittadella sale al 5° posto, il Pisa resta 9° e ora potrebbe crearsi un grosso cratere tra zona playoff e centro-classifica.

I gol sono di Tsadjout e Proia.

La Sintesi di Cittadella-Pisa 2-0

I veneti passano in vantaggio all’8° minuto, proprio al primo attacco: Gargiulo vede Tsadjout e lo lancia in campo aperto e il camerunese, scattato in posizione regolare, non si fa pregare e fredda Gori da posizione ravvicinata battendolo sul suo palo.

Il Pisa accusa il colpo e già al 13° rischia di andare ancora sotto, ma il cross di D’Urso, un destro a rientrare da sinistra mancato da Proia, si infrange sul palo tra i sospiri di sollievo dei toscani.

Mazzitelli sfiora il gol a sua volta al 19° con un destro da fuori che finisce fuori di pochissimo, ma i granata sono in vena e alla mezz’ora esatta pervengono al raddoppio grazie ad un bel colpo di testa di Proia su corner di Branca.

Gli ospiti non reagiscono come dovrebbero e i padroni di casa ne approfittano per congelare la partita andando anche a triplicare il bottino al 37°, anche se inutilmente poiché Tsadjout è in offside e Proia, intervenuto in area, non può festeggiare la sua doppietta.

Gli attacchi nerazzurri sono pressoché inesistenti e così si va al riposo sul 2-0 per il Cittadella dopo due minuti di recupero.

Il Pisa inizia all’attacco, ma è il Cittadella che crea le occasioni migliori, una al 64° con un sinistro da posizione angolata di Gargiulo respinto da Gori e l’altra al 69° con Baldini, che manda fuori da posizione un cross di Benedetti.

Per quasi tutta la ripresa non accade niente: i toscani non riescono quasi mai a rendersi pericolosi, nemmeno dopo il secondo cartellino giallo comminato a Branca all’80° per un gomito troppo alto in un duello aereo con Gucher. La partita prosegue stancamente tra sostituzioni e tentativi privi di precisione e termina dopo quattro minuti di recupero.

Bene Proia (7), che segna il gol che chiude i giochi, e Gori (6.5), che evita un passivo più pesante. Male Branca (4.5), espulso per un fallo pericoloso in un momento delicato, e Palombi (5), evanescente.

Il Video Gol Highlights di Cittadella-Pisa 2-0

Il Tabellino di Cittadella-Pisa 2-0

Cittadella (4-3-2-1): Kastrati; Ghiringhelli, Frare (72′ Camigliano), Adorni, Benedetti; Proia (77′ Tavernelli), D’Urso, Branca; Baldini (77′ Donnarumma), Gargiulo; Tsadjout (46′ Ogunseye). Allenatore: Venturato

Pisa (4-3-1-2): Gori; Pisano (60′ Birindelli), Benedetti, Masetti, Beghetto; Siega (60′ Marin), De Vitis (73′ Quaini), Mazzitelli; Gucher; Palombi (65′ Marconi), Marsura. Allenatore: D’Angelo

Marcatori: 8′ Tsadjout e 30′ Proia

Arbitro: Gariglio

Ammoniti: Tsadjout, De Vitis, Mazzitelli, Adorni, Ghiringhelli, Branca e Masetti

Espulsi: 80′ Branca

