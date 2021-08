Video Gol Highlights Cittadella-Crotone 4-2: sintesi 29-08-2021

Risultato Cittadella-Crotone 4-2: i granata travolgono i rossoblu in una gara piuttosto equilibrata, ma decisa dagli episodi e dalle ingenuità difensive degli ospiti, che dovranno registrarsi in difesa onde evitare altre sconfitte pesanti e migliorare la fluidità del gioco in avanti per creare di più. Meglio, invece, i veneti, soprattutto in avanti.

Nedelcearu riprende momentaneamente Okwonkwo, ma nella ripresa si scatena Baldini con due gol e un assist per Adorni. Inutile la rete di Mulattieri.

Sintesi Cittadella-Crotone 4-2

Malgrado siano i calabresi ad iniziare meglio, è la compagine veneta a trovare il vantaggio alla prima sortita dopo 19 minuti: Borello perde palla sulla trequarti avversaria e innesca la ripartenza curata da Antonucci e finalizzata, con un preciso destro incrociato da dentro l’area, da Okwonkwo.

Al 22° il Cittadella va vicino all’immediato raddoppio con Antonucci, il cui potente sinistro, ancora dall’area, viene respinto da Festa; il pallone giunge poi a Vita, ma il centrocampista manca l’impatto a botta sicura e il Crotone si salva.

Gli ospiti si riprendono dal colpo a freddo e tornano a macinare palloni cercando il pareggio quanto prima. Dopo una serie di tiri imprecisi, al 29° i calabresi ottengono un corner e lo sfruttano alla perfezione: Borello mette in mezzo e Nedelcearu stacca bene battendo Kastrati e ripristinando l’equilibrio.

L’ultimo quarto d’ora procede a ritmi bassi e non accade nulla di importante fino al duplice fischio di Zufferli.

L’equilibrio permane per oltre un quarto d’ora, ma al 62° un altro contropiede del Cittadella si trasforma in rete: Baldini prende palla nella sua metà campo e si invola verso la porta battendo infine Festa con il destro.

Passano quattro minuti e i veneti triplicano il bottino ancora con Baldini, che insacca un calcio di rigore assegnato per una trattenuta di Mondonico ai danni di Okwonkwo. Il Crotone, pur tramortito, ha comunque la forza di reagire subito e al 68° accorcia le distanze con Mulattieri, che riceve un filtrante da Benali e con freddezza mette in rete con un destro di prima intenzione.

Il portiere ospite è poi protagonista di un doppio salvataggio su Tavernelli e Okwonkwo, ma nulla può al 74° su una palombella di testa ideata da Adorni su cross da calcio d’angolo di Baldini. E’ l’ultimo avvenimento degno di nota di una partita che non conoscerà altri sussulti fino al 93°.

Migliori in campo Baldini (8), che disputa un secondo tempo favoloso firmando due reti e servendo un assist, e Mulattieri (6), che riapre momentaneamente il match prima del definitivo 4-2. Male Danzi (5), evanescente, e Borello (5), sul quale pesa il pallone perso in occasione del primo gol dei granata.

Tabellino Cittadella-Crotone 4-2

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro (57′ Pavan), Frare, Adorni, A. Benedetti; Vita (76′ Icardi), Danzi (57′ Mattioli), Branca; Baldini; Antonucci (69′ Tavernelli), Okwonkwo (76′ Tounkara). Allenatore: Gorini

Crotone (3-4-2-1): Festa; Visentin (77′ Canestrelli), Mondonico, Nedelcearu; Molina, Benali, Vulic (85′ Donsah), Sala (68′ Mogos); Kargbo, Borello (67′ Maric); Mulattieri. Allenatore: Modesto

Marcatori: 19′ Okwonkwo, 29′ Nedelcearu, 62′ e 66′ rig. Baldini, 68′ Mulattieri e 74′ Adorni

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Cassandro, Borello e Vulic

Video Gol Highlights Cittadella-Crotone 4-2

