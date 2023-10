Video Gol Highlights Cittadella-Cremonese 1-2: sintesi 27-10-2023

Risultato Cittadella-Cremonese 1-2: bella sfida al “Tombolato”, specie negli ultimi dieci minuti, e vittoria importantissima per gli ospiti.

Ravanelli apre le marcature, Vita pareggia e Vasquez, infine, decide il match. Tutto questo negli ultimi dieci minuti.

La Cremonese va a 16 punti ed è 5° insieme al Modena in attesa delle altre partite del weekend, mentre il Cittadella resta 11° con 13.

Sintesi Cittadella-Cremonese 1-2

La Cremonese parte a razzo, offre spettacolo con tocchi di prima e tacchi in attacco, uno dei quali, di Coda, permette a Zanimacchia di concludere da buona posizione al 17° esaltando i riflessi di Kastrati.

Il Cittadella esce alla distanza e cerca spazi per offendere, creando anche un’occasione al 34° con un colpo di testa di Vita su cui Sarr deve allungarsi; bellissima e rapida l’azione, scaturita da un’esca di Cassano per la sponda di Pittarello con conseguente cross di Giraudo. La prima frazione non presenta altri momenti salienti.

I veneti si divorano il vantaggio pochi minuti dopo il rientro con Magrassi, che calcia su Marte pur essendo sotto porta e tutto solo.

Dopo parecchi minuti senza emozioni, negli ultimi venti minuti i baricentri si alzano e Bonaiuto sfiora per tre volte la rete: al 72° calcia anche lui altissimo da posizione favorevole, al 74° sfiora la traversa in mezza rovesciata e, al 75° infine, manca di poco il bersaglio di testa.

Al minuto 79 i lombardi trovano il meritato vantaggio: Ravanelli svetta su azione da calcio di punizione sovrastando Kastrati e insacca; i padroni di casa protestano, ma il VAR non ravvisa alcun fallo per cui il gol è valido.

Tre soli minuti e il Cittadella pareggia con una prodezza di Vita, che controlla di petto un pallone di Giraudo e tira subito di collo lasciando di stucco Sarr.

La Cremonese non ci sta e nel terzo dei cinque minuti di recupero riesce a tornare in avanti fissando il risultato finale sull’1-2: a confezionare il gol i nuovi entrati Quagliata, autore del cross, e Vazquez, che stacca e di testa batte ancora Kastrati. E’ l’ultimo atto del match.

Migliori in campo Vazquez (7), entrato a partita in corso e decisivo nel finale, e Vita (6.5), autore del bellissimo e illusorio gol del pareggio. Male Magrassi e Okereke (5), invisibili.

Highlights e Video Gol Cittadella-Cremonese 1-2

Tabellino Cittadella-Cremonese 1-2

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Angeli, Salvi (24′ Giraudo); Vita, Branca (61′ Danzi), Amatucci (76′ Mastrantonio); Cassano (76′ Carriero); Pittarello, Magrassi (61′ Maistrello). Allenatore: Gorini

Cremonese (3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione (59′ Sernicola), Pickel, Castagnetti, Buonaiuto (85′ Collocolo), Zanimacchia (85′ Quagliata); Okereke (59′ Vazquez), Coda (73′ Tsadjout). Allenatore: Stroppa

Marcatori: 79′ Ravanelli, 82′ Vita e 93′ Vazquez

Arbitro: Camplone

Ammoniti: Antov, Magrassi, Carissoni e Giraudo