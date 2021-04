Video Gol Highlights Chievo-Pisa 2-0: sintesi 12-04-2021

Risultato Chievo-Pisa 2-0: i clivensi vincono agevolmente grazie ai gol di Garritano e di De Luca contro un avversario stranamente remissivo e poco in palla e, con ancora una partita da recuperare (quella contro l’Empoli) salgono al 7° posto sorpassando momentaneamente il Cittadella e mettendo nel mirino il 5° posto occupato dalla Spal. Il Pisa rimane invece 13° e abbandona i residui sogni di playoff per concentrarsi su una salvezza vicina, ma non ancora conseguita.

Sintesi Chievo-Pisa 2-0

Il Chievo si butta prestissimo in avanti e passa in vantaggio già al 3° minuto con Garritano: l’esterno destro insacca di testa a porta quasi vuota dopo una bella parata di Gori su un tiro di Canotto, messo in condizione di battere a rete da Mogos.

La reazione pisana c’è e si manifesta con i tentativi di Pisano, colpo di testa alto all’8°, e di Mazzitelli, missile da lontano fuori di poco al 12°. La risposta clivense e, però, molto più pericolosa e al 19° un cross di Canotto deviato da un difensore ospite per poco non beffa Gori, pronto a respingere di piede.

Al 27° i veneti collezionano due occasioni in un’unica azione in contropiede: prima Gori sventa un tiro di Obi e poi respinge miracolosamente il relativo tap-in di Djordjevic e poi, sul corner che ne scaturisce, una deviazione fortuita di un giocatore di casa si stampa sulla traversa.

Gli ultimi diciotto minuti del primo parziale scorrono tranquillamente e non vi sono particolari azioni da segnalare; Ros fischia due volte al 45° esatto.

La ripresa è meno squilibrata, ma priva di particolari emozioni fino a quando, al 71°, il Chievo trova il raddoppio: Cotali, servito sulla fascia sinistra da Di Gaudio, scappa al suo marcatore e, entrato in area, serve il nuovo entrato De Luca, che può liberamente girarsi e mettere la sfera sotto la traversa da distanza ravvicinata.

La rete dello 0-2 desta, tardivamente e finalmente, i toscani, che al 75° sbattono sul palo esterno con Sibili, ben inseritosi su invito di Gucher, e subito dopo mettono qualche brivido a Semper con un rasoterra di Beghetto fuori non di molto.

La partita torna poi ad essere bloccata e l’ultima emozione è un quasi autogol di De Vitis che al 90° devia maldestramente un cross basso di Ciciretti, ma il 3-0 è sventato nuovamente da Gori. Il match termina dopo quattro minuti di recupero.

Migliori in campo Garritano (7), che apre le marcature e si rivela un pericolo costante per gran parte del match, e soprattutto Gori (8), che evita l’imbarcata con una serie di grandissimi interventi. Male Djordjevic (4.5), che si divora il 2-0 e fa poco per tutta l’ora in cui resta in campo, e Marconi (4.5), evanescente.

Tabellino Chievo-Pisa 2-0

Chievo (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Cotali; Garritano, Obi, Palmiero (80′ Bertagnoli), Canotto (80′ Ciciretti); Djordjevic (62′ Di Gaudio), Fabbro (62′ De Luca). Allenatore: Aglietti

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Pisano (55′ Sibilli), Caracciolo, Lisi (69′ Beghetto); Marin, De Vitis, Mazzitelli; Siega (69′ Palombi); Marconi (55′ Gucher), Marsura (83’Mastinu). Allenatore: D’Angelo

Marcatori: 3′ Garritano e 71′ De Luca

Arbitro: Ros

Ammoniti: Palmiero, Fabbro, Pisano, Marsura, Siega, Cotali e De Vitis

