Video Gol Highlights Chelsea-Milan 3-0: sintesi 05-10-2022

Video Gol e Highlights di Chelsea-Milan 3-0: i rossoneri vengono pesantemente sconfitti a Londra e si complicano la vita.

Fofana nel primo tempo e Aubameyang e James nella ripresa abbattono il peggior Milan della stagione e lo raggiungono a quota 4 punti costringendolo, però, al terzo posto. Quasi decisivo il match di ritorno a Milano tra sei giorni. In vetta aal girone c’è il Salisburgo con 5 punti e in coda la Dinamo Zagabria con 3.

La Sintesi di Chelsea-Milan 3-0

In grande difficoltà, i rossoneri pascolano in campo per tutto il primo tempo senza creare uno straccio di azione degna di questo nome, mentre i Blues dispongono degli avversari a piacimento.

Al 5° Mount costringe già Tatarusanu ad intervenire per respingere un pericoloso destro angolato; successivaamente accade poco, parecchi errori da ambo le parti e azioni promettenti che svaniscono sul più bello.

Gli inglesi si riportano avanti a metà tempo e inizia un duello tra il grande ex Thiago Silva e il portiere ospite: i primi due round vengono vinti da Tatarusanu, che respinge il primo colpo di testa, e da Tomori, che con la spalla devia il secondo, ma dalla terza zuccata, fermata ancora dall’estremo difensore del Milan, nasce il tap-in vincente in mischia di Fofana.

Al 33° una bellissima e rapida combinazione tra Sterling, Aubameyang e Mount si conclude con la rete di quest’ultimo tramite sontuoso pallonetto sull’uscita di Tatarusanu, ma Makkelie annulla per offside.

Il parziale si fa poi ruvido, con molti falli duri, e l’ultima occasione per il Chelsea giunge solo nel penultimo dei 4 minuti concessi: Kalulu è provvidenziale nel fermare Sterling penetrato in area centralmente.

Proprio a fine recupero si sveglia il Milan, che sfiora il pareggio in due circostanze nate da una grande azione di Leao: il portoghese entra in area e serve De Ketelaere ben appostato, ma il belga viene fermato da Kepa la cui respinta arriva a Krunic, che, complice una deviazione, spreca clamorosamente la chance per l’1-1. Dal corner non giungono sviluppi e il primo tempo finisce.

Il copione non cambia nella ripresa e al primo attacco il Chelsea perviene al raddoppio quando siamo al 56°: è l’ex Aubameyang a punire gli ospiti insaccando da due passi un cross dalla destra di James dopo marchiani errori della difesa.

Il Milan non reagisce e becca anche la terza rete cinque minuti dopo: James, servito da Sterling, fa ancora secco Tatarusanu con una sventola sotto la traversa dopo inserimento in area.

Nei minuti successivi, benché ne manchino trenta, non accade nulla di importante. Il Chelsea non attacca quasi più e il Milan non trova idee né ovviamente spazi per fare qualcosa di buono. La partita, dunque, si trascina stancamente fino al liberatorio triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Chelsea-Milan 3-0

Il Tabellino di Chelsea-Milan 3-0

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Fofana (38′ Chalobah), Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic (66′ Jorginho), Chilwell; Mount (74′ Havertz), Sterling (74′ Broja); Aubameyang (66′ Gallagher). Allenatore: Potter

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer (73′ Pobega), Tonali; Krunic (65′ Gabbia), De Ketelaere (66′ Rebic), Leao (72′ Diaz); Giroud (73′ Origi). Allenatore: Pioli

Marcatori: 24′ Fofana, 56′ Aubameyang e 61′ James

Arbitro: Makkelie (NED)

Ammoniti: Krunic, Ballo-Touré, Kovacic, Tomori e Thiago Silva