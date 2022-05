Video Gol Highlights Chelsea-Liverpool 5-6 dcr: Sintesi Finale FA Cup 14-5-2022

Video Gol e Highlights Chelsea-Liverpool 5-6 dcr, Finale FA Cup: Klopp vince anche la Coppa d’Inghilterra

Il Liverpool batte il Chelsea solo ai calci di rigore al Wembley Stadium di Londra nella finale di FA Cup.

E’ il secondo trofeo in stagione per i Reds di Jugen Klopp, che conquistano l’ottava coppa nazionale e festeggiano ancora battendo i Blues di Thomas Tuchel dopo aver vinto anche la EFL Cup.

Sintesi di Chelsea-Liverpool 5-6 dcr

Assenti Chilwell e Hudson-Odoi per Thomas Tuchel, che sceglie Chalobah in difesa al fianco di Rudiger e Thiago Silva a protezione di Mendy, confermando James e Marcos Alonso sulle fasce. Altra sorpresa la coppia costituita da Kovacic e Jorginho in mediana, mentre in attacco viene rispolverato Lukaku nel tridente d’attacco con Pulisic e Mount.

Indisponibile Fabinho per Jurgen Klopp, che schiera la formazione assolutamente titolare con l’undici tipo. Infatti, in difesa Van Dijk viene affiancato da Konate, con Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce, completando il quartetto davanti a Alisson. In mediana Keita e Thiago Alcantara difendono capitan Henderson e in attacco viene scelto Luis Diaz nel tridente dei piccoletti con Mane e Salah.

E’ una partita bellissima e disputata su ritmi forsennati nel primo tempo, visto che i Reds mettono in campo tutta la propria verticalità e il pressing aggressivo, mentre i Blues provano a far girare la palla con la giusta qualità sfruttando la velocità dei propri giocatori offensivi.

I portieri sono subito protagonisti: prima Mendy è fenomenale su Luis Diaz, poi Alisson compie un vero e proprio miracolo su Marcos Alonso.

In mezzo, però, bisogna registrare le diverse occasioni capitate nei piedi stranamente imprecisi di Robertson e Pulisic prima dell’infortunio che colpisce Salah, costringendolo alla sostituzione in favore di Diogo Jota, che nel finale non trova la porta, così come il collega avversario Lukaku, da ottima posizione.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto divertente e spettacolare, caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte e tantissime occasioni.

Iniziano fortissimo i Blues, che sfruttano l’ottima gamba di Marcos Alonso, fermato solo dalla traversa, mentre i Reds si affidano alle giocate di Luis Diaz, Keita e Diogo Jota.

Entrano Milner, Ziyech e Kante al posto di Keita, Lukaku e Kovacic, viene ammonito James, ma nell’assalto finale prima Luis Diaz, più volte pericoloso con le sue giocate, e poi Robertson colpiscono il palo e Van Dijk non trova la porta di testa.

Nei tempi supplementari entrano Tsimikas, Azpilicueta, Loftus-Cheek, Barkley, Matip e Firmino al posto di Robertson, Chalobah, Pulisic, Loftus-Cheek, Van Dijk e Luis Diaz, mentre Mount e Thiago Silva sono poco cinici in fase di conclusione.

Ai rigori:

Marcos Alonso gol

Milner gol

Azpilicueta palo

Thiago Alcantara gol

James gol

Firmino gol

Barkley gol

Alexander-Arnold gol

Jorginho gol

Mane parato da Mendy

Ziyech gol

Diogo Jota gol

Mount parato da Alisson

Tsimikas gol

Highlights e Video Gol di Chelsea-Liverpool 5-6 dcr:

Tabellino di Chelsea-Liverpool 5-6 dcr