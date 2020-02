Video gol highlights Chelsea-Bayern Monaco 0-3: doppio Gnabry e Lewandowski. Il bayern ipoteca i quarti

Il Bayern Monaco vince 3-0 contro il Chelsea a Stamford Bridge nell’andata degli ottavi di finale di Champions League e ipoteca i quarti. Tutto nella ripresa con la doppietta di Gnabry e il sigillo di Lewandowski. Rosso a Marcos Alonso.

FORMAZIONI

CHELSEA (3-4-3): Caballero; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Willian, Mount, Giroud

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski

HIGHLIGHTS: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/video/highlights/

PRIMO TEMPO: la partita è subito vivace e dai ritmi molto alti. i padroni di casa ci provano con il classe 1999 Mason Mount, che in due occasioni non prende lo specchio di porta a inizio match. All 11° buona chance per Coman che involatosi in solitaria in velocità, conclude con un rasoterra a lato. il Bayern tiene maggiormente il posesso palla e si rende pericoloso prima con Lewandowski (bravo in opposizione Caballero), poi con Gnabry, con un colpo di testa di poco a lato al 15°. Minuto 28 Caballero con un grande intervento in uscita nega il gol ospite in un 1 contro 1 su Lewandoski, ben imbeccato da Mueller. Il Bayern domina il pallino del gioco ma non scardina il muro Blues, al 35° traversa di testa di Mueller su cross di Gnabry che salva i padroni di casa. Il Chelsea si difende e prova a ripartire e l’occasione più ghiotta arriva proprio su un contropiede di Marcos Alonso, che arriva a tu per tu con Neuer che è bravo a respingere il mancino del terzino spagnolo.

SECONDO TEMPO: a inizio ripresa un uno – due spaventoso del Bayern Monaco annichilisce il Chelsea. Al 51° lancio preciso di Thiago Alcantara a servire Gnabry, scambio veloce con Lewandowski che serve un assist perfetto al compagno che firma o 0-1 ospite. Passano 3 minuti e il Bayern raddoppia: da rinvio di Neuer, poderosa spizzata di testa di Lewandowski in anticipo su Azpilicueta, che manda in velocità Gnabry che con un sinistro incrociato firma la doppietta personale e lo 0-2. Il Chelsea non ha la forza di reagire e controbattere e subisce il totale dominio del gioco dei tedeschi. Al 76° il Bayern chiude match e probabilmente discorso qualificazione: progressione sulla sinistra di Alphonso Davies che scappa via sulla fascia, e mette in mezzo il più facile dei palloni che Lewandowski deve solo depositare in porta. Al 83° Chelsea che finisce il match in 10 con il rosso a Marcos Alonso, per un brutto fallo ai danni di Lewandowski.

