Video Gol Highlights Canada-Marocco 1-2: Sintesi 1-12-2022

Video Gol e Highlights Canada-Marocco 1-2, 3° Giornata Gruppo F Mondiali Qatar 2022: segnano Ziyech e En Nesyri, autorete di Aguerd

Il Marocco batte il Canada al Al Thumama Stadium di Doha nella terza ed ultima giornata del Gruppo F della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Grandissima vittoria per gli africani, che si qualificano come prima classificata agli ottavi di finale eliminando i canadesi come ultimi.

Sintesi di Canada-Marocco 1-2

Il ct Herdman gioca con Miller, Vitoria e Johnstone in difesa davanti a Borjan, con Davies e Adekugbe sulle fasce, lancia Kaye in mediana con Osorio e Hoilett in attacco al fianco di Larin e Buchanan.

Mentre il ct Regragui schiera Hakimi, Aguerd, Saiss e Mazraoui in difesa a protezione di Bono, Ounahi e Amrabat con Sabiri in mediana e Boufal nel tridente d’attacco con En Nesyri e Ziyech.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre giocano a viso aperto, dando vita a continui capovolgimenti di gioco, ma sicuramente i marocchini sono più attenti tatticamente.

Al 4′ minuto i marocchini sbloccano il risultato con Ziyech, che trova il gol del vantaggio sfruttando un clamoroso errore del portiere avversario.

Dopo il giallo a Hoilett, al 23′ minuto i marocchini trovano addirittura il gol del raddoppio con En Nesyri, che sfrutta il lancio lungo di Hakimi.

Solo dopo l’ammonizione di Osorio e il tentativo di Sabiri, al 40′ minuto i canadesi provano a tornare in partita accorciando il risultato con l’autorete di Aguerd, sfortunato nel deviare in porta il cross di Adekugbe.

Morocco are into the #FIFAWorldCup knockout stages for only the second time in history! 👏 🇲🇦 @adidasfootball | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 1, 2022

Nel recupero c’è ancora tempo per il giallo ad Adekugbe e per la rete annullata a En Nesyri per posizione di fuorigioco di Aguerd.

Nel secondo tempo i canadesi provano a reagire con rabbia ed orgoglio gettandosi nella metà campo dei marocchini, bravi in fase difensiva.

Dopo i tentativi di Hoilett e Davies, entrano Hutchinson, David, Kone, Aboukhlal, Amallah e Laryea al posto di Kaye, Larin, Adekugbe, Boufal, Sabiri e Osorio.

E’ proprio il capitano a colpire la traversa prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Wotherspoon, Hamdallah, El Yamiq e Jabrane subentrare per Hoilett, Ziyech, Ounahi e Hakimi, mentre viene ammonito Vitoria.

Highlights e Video Gol di Canada-Marocco 1-2:

Tabellino di Canada-Marocco 1-2

CANADA (3-4-3) – Borjan; Miller, Vitoria, Johnston; Hoilett (76′ Wotherspoon), Osorio (65′ Laryea), Kaye (60′ Hutchinson), Adekugbe (60′ Koné); Buchanan, Larin (61′ David), Davies. CT: Herdman.

MAROCCO (4-3-3) – Bounou; Hakimi (85′ Jabrane), Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi (76′ El Yamiq), Amrabat, Sabiri (65′ Amallah); Ziyech (76′ Hamdallah), En Nesyri, Boufal (65′ Aboukhlal). CT: Regragui.

ARBITRO: Raphael Claus (Brasile).

GOL: 4′ Ziyech (M), 23′ En Nesyri (M), 40′ aut. Aguerd (M).

ASSIST: Hakimi (M, 0-2).

AMMONITI: Hoilett, Osorio, Adekugbe, Vitoria (C).

NOTE – Recupero 5’+4′.