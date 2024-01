Video Gol Highlights Cagliari-Torino 1-2: Sintesi 26-1-2024

Video Gol e Highlights Cagliari-Torino 1-2, 22ª Giornata Serie A: segnano Zapata, Ricci e Viola

La partita tra Cagliari e il Torino, valida per la 22ª giornata della Serie A non sarà ricordata per il risultato ma per la serata dedicata all’indimenticabile Gigi Riva, scomparso da pochi giorni all’età di 79 anni. La bandiera rossoblù è stata omaggiata da tutto lo stadio in un atmosfera da brividi quasi surreale.

Nel riscaldamento prima dell’incontro contro il Torino, i giocatori del Cagliari hanno indossato delle speciali divise ispirate a quelle dello Scudetto del 1970, per onorare la recente scomparsa di Gigi Riva.

Nel riscaldamento la squadra scenderà in campo indossando una maglia ispirata a quella dello Scudetto del 1970 ⚪️👕#CagliariTorino pic.twitter.com/R8udArpNen — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 26, 2024

All’ingresso in campo, Unipol Domus, di Cagliari e Torino, le squadre sono state accompagnate dalla canzone “Quando Gigi Riva tornerà”.

Sintesi di Cagliari-Torino 1-2

Il Cagliari è reduce dalla sconfitta per 3-1 sul campo del Frosinone e attualmente sarebbe salvo con la 17ª posizione occupata in Serie A. Il Torino nel turno precedente non ha giocato contro la Lazio impegnata nella Supercoppa Italiana in terra araba e con 28 punti è in piena lotta per un posto in Europa.

Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri lascia in panchina Pavoletti e sceglie Jankto e capitan Nandez a supporto di Petagna, per un 3-4-2-1 iniziale. Dall’altra parte il tecnico del Torino, Ivan Juric sceglie i soliti undici titolari molto offensivo, 3-4-1-2, con Vlasic alle spalle del tandem Sanabria-Zapata.

Primo tempo

Inizio di studio senza particolari occasioni. Cagliari e Torino manovrano a centrocampo senza mai affondare.

11′, Gioco fermo, applausi per tutto il minuto 11, il numero di maglia del bomber Giri Riva. Tutto lo stadio ha urlato “Gigi, Gigi”.

23′, Torino in vantaggio. Accelerazione di Bellanova sulla destra, cross basso deviato sottomisura da Zapata, quinta rete stagionale, la prima in trasferta.

29′ Occasione per il Torino con Sanabria che di testa impegna il portiere Scuffet.

34′ Cagliari vicino al pareggio. Traversone di Wieteska, Milinkovic-Savic esce a vuoto, Jankto di testa non riesce ad insaccare a porta vuota

36′ Ancora Cagliari. Hatiziakos in verticale per Petagna che smarca in area Jankto, piattone respinto da Milinkovic-Savic, tap-in di sinistro dello stesso Jankto oltre il palo lontano.

42′ Torino vicino al raddoppio. Punizione di Rodriguez, torre di Buongiorno, Wieteska in anticipo su Zapata rischia l’autorete, Scuffet salva sulla linea.

48′ Torino concretizza la superiorità fin qui vista al Unipol Arena. Ricci con una bella l’azione quasi solitaria si libera con un tunnel e appena entrato in area scaglia un tiro potente che trafigge Scuffet, fissando il punteggio sul 2-0 per i granata.

Secondo tempo

Dopo un primo tempo scoppiettante i ritmi ad inizio ripresa sono calati sensibilmente.

77′ Cagliari trova la rete con Viola con un bel gol violento ed angolato, dove l’estremo portiere granata può solo ammirare.

Minuti finali arrembanti da parte del Cagliari che prima con Pavoletti poi con Lapadula provano a portare il punteggio in parità. Il Torino chiude bene e porta a casa 3 punti fondamentali per il sogno europeo.

Il @TorinoFC_1906 espugna Cagliari, tre punti importanti per i granata 🐂🔥#CagliariTorino pic.twitter.com/cz1FL1xcW0 — Lega Serie A (@SerieA) January 26, 2024

Highlights e Video Gol di Cagliari-Torino 1-2:

Tabellino di Cagliari-Torino 1-2

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos (1′ s.t Pavoletti), Dossena, Wieteska; Zappa, Sulemana (10′ p.t Prati), Makoumbou, Azzi (25′ s.t Augello); Nandez (25′ s.t Lapadula), Jankto (1′ s.t Viola); Petagna. All. Ranieri

Torino (3-4-1-2): Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (42′ s.t Vojvoda), Ricci (17′ s.t Gineitis), Linetty, Lazaro (33′ s.t Sazonov); Vlasic; Sanabria, Zapata (42′ s.t Pellegri). All Juric

Arbitro: Andrea Colombo di Como

Marcatori: 24′ p.t Zapata (T), 45′ p.t +3 Ricci (T), 32′ s.t Viola (C)

Ammoniti: 41′ p.t Wieteska (C), 28′ s.t Viola (C), 37′ s.t Milinkovic (T), 38′ s.t Buongiorno (T), 45′ s.t Rodriguez (T), 45′ s.t +4 Juric (T)