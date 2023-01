Video Gol Highlights Cagliari-Spal 2-1: sintesi 27-01-2023

Risultato Cagliari-Spal 2-1: i sardi vincono una bella partita contro un avversario intermittente, ma pericoloso.

Altare apre le marcature, Celia pareggia e Lapadula consegna i tre punti ai padroni di casa.

Il Cagliari sale a 32 punti e aggancia il Sudtirol al 5° posto, mentre la Spal resta 14° con un solo punto di vantaggio sulla zona playout.

Sintesi Cagliari-Spal 2-1

Dopo un inizio al rellentatore, specie per i ferraresi costretti a sostituire subito l’infortunato Valzania, il Cagliari si accende e al primo affondo passa in vantaggio al 15°: è Altare a battere Alfonso trasformando in oro, con un bel colpo di testa, un ottimo cross di Kourfalidis da calcio piazzato dalla destra.

Al 27° la Spal, intanto ritrovatasi, sfiora il pareggio con una zuccata di Moncini terminata di poco a lato, mentre è enorme la chance gettata via da Murgia, che sbaglia un semplice stop davanti a Radunovic, al 34°.

La pressione spallina è continua e produce il meritato pareggio a tre minuti dalla pausa: un cross di Prati dalla trequarti arriva sul sinistro di Celia, che sfodera uno splendido tiro al volo imprendibile per il portiere di casa. Su questo episodio cala il sipario su un primo tempo in cui gli ospiti, dopo aver subito la rete, si sono via via impossessati del pallino del gioco.

La ripresa, dopo una fase equilibrata, vede un Cagliari maggiormente d’attacco da metà tempo in poi, ma i due gol che realizza vengono annullati: il primo a pallone già uscito su un calcio d’angolo che Alfonso devia malamente nella propria porta e il secondo, sigliato da Altare con un bel tiro al volo in mischia, annullato per un fallo di Lapadula su Peda.

Lo stesso Lapadula “si fa perdonare” al 77°: Azzi mette in mezzo dalla fascia destra e la punta italo-peruviana, sfruttando un rimpallo, batte Alfonso da terra.

La Spal si ridesta solo nei minuti finali, ma mette ugualmente i brividi ai sardi con le conclusioni di Prati e Fetfatzidis terminate fuori di pochissimo e con un gran colpo di testa di La Mantia respinto da Radunovic.

In pieno recupero sfiora il gol anche Meccariello con un tiro da pochi passi finito ancora oltre il palo, mentre gli ultimi istanti dei sei minuti di recupero concessi vedono il Cagliari mancare il 3-1 prima con Zappa, che coglie il palo dopo un bel contropiede, e poi con Rog, che manca l’aggancio in area. All’ultimo secondo Maistro viene espulso e la partita finisce.

Migliori in campo Altare (7), ottimo dietro e sempre pericoloso in avanti con un gol fatto ed uno annullato, e Celia (7), autore di un gol bellissimo, ma insufficiente. Male Lella (5), tutt’altro che dinamico, e Maistro (4), che entra nel finale e si fa vedere solo quando viene buttato fuori per inutili proteste.

Video Gol Highlights Cagliari-Spal 2-1

Tabellino Cagliari-Spal 2-1

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Altare, Dossena, Capradossi; Nandez, Lella (46′ Zappa), Makoumbou, Kourfalidis (78′ Rog), Azzi (83′ Obert); Luvumbo (73′ Falco), Lapadula. Allenatore: Ranieri

Spal (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Meccariello, Varnier; Dickmann (81′ Fetfatzidis), Zanellato (81′ Maistro), Prati, Celia; Valzania (12′ Murgia), Rauti (46′ La Mantia); Moncini (74′ Rabbi). Allenatore: De Rossi

Marcatori: 15′ Altare, 42′ Celia, 77′ Lapadula

Arbitro: Paterna

Ammoniti: Meccariello, Dickmann, Makoumbou, Luvumbo, Altare e Celia

Espulsi: 96′ Maistro