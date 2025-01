Video Gol Highlights Cagliari – Lecce 4-1 e Sintesi 19-01-2025

Video Gol e Highlights di Cagliari – Lecce 4-1: i sardi la ribaltano nella ripresa segnando un poker ai salentini. Al gol di Pierotti nel primo tempo rispondono Gaetano, Luperto, Zortea e Obert.

Importante vittoria e sorpasso sul Lecce per il Cagliari di Davide Nicola che ribalta la partita e batte i salentini con un netto 4 a 0. Il Lecce era andato in vantaggio con Pierotti nel finale di primo tempo.

Nella ripresa il match cambia completamente con il Cagliari che trova prima il pareggio con Gaetano e poi il vantaggio con Luperto.

Rebic entrato al posto di Krstovic viene espulso per un fallo e da lì il Lecce esce completamente dal campo ed il Cagliari dilaga con i gol di Zortea e Obert.

Grazie a questa vittoria il Cagliari di Nicola supera il Lecce e sale a 21 punti in classifica al 13° posto. Per la squadra di Nicola si tratta del 3° risultato utile consecutivo dopo la vittoria a Monza ed il pareggio di San Siro contro il Milan.

Il Lecce di Giampaolo dopo la vittoria contro l’Empoli in trasferta di sabato scorso rimedia un’altra battuta d’arresto e resta fermo a 20 punti. Ora il Lecce domenica alle 18:00 affronterà l’Inter al Via del Mare.

Sintesi di Cagliari – Lecce 4-1:

Le prime occasioni della partita sono per il Lecce che ci prova prima con Helgason e poi con Tete Morente ma è bravo Caprile ad intervenire.

Al 9° ci prova Viola per il Cagliari ma il tiro è velleitario.

Al 19° la prima vera occasione della partita: Guilbert devia un cross di Zortea che si trasforma in assist per Adopo che impegna Falcone in una deviazione in corner.

Al 30° Felici guadagna un calcio di punizione al limite dell’area. Si incarica della battuta Viola che trova Luperto in area ma il suo tiro termina di poco sopra la traversa.

Al 32° Krstovic impegna Caprile con un bel tiro.

Subito dopo Krstovic nella sua area salve sulla linea un tiro di testa di Piccoli che stava per entrare in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Al 41° Viola porta in vantaggio il Cagliari ma il gol viene annullato per una posizione in fuorigioco in partenza del fantasista sardo.

Dopo pochi minuti il Lecce passa in vantaggio con Pierotti. Ottimo l’assist di Morente con Pierotti che insacca sul primo palo alle spalle di Caprile.

In apertura di ripresa Nicola effettua subito 3 cambi e manda in campo Deiola, Gaetano e Marin al posto di Adopo, Viola e Makoumbou.

Giampaolo invece inserisce Bonifazi al posto di Pierotti.

Al 60° arriva il pareggio del Cagliari con Deiola che serve con un bel colpo di tacco Gaetano che con un gran tiro in diagonale batte Falcone.

Giampaolo manda in campo Rebic al posto di Krstovic e Ramadani al posto di Helgason.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 66° il Cagliari trova il gol del vantaggio con Luperto.

Dopo due minuti Rebic viene espulso per un pestone su Mina dopo l’on field review.

All’80° il Cagliari segna il gol del 3 a 1 con un colpo di testa di Zortea su assist di Augello.

Passano 2 minuti e arriva il 4 a 1 dei padroni di casa con Obert che viene lasciato libero in area di rigore e con un sinistra a giro batte Falcone segnando il suo primo gol nella massima serie.

Highlights di Cagliari – Lecce 4-1:

Tabellino di Cagliari – Lecce 4-1:

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Obert, Luperto, Mina, Zappa; Makoumbou (9′ st Marin), Adopo (9′ st Deiola); Felici (28′ st Augello), Viola (9′ st Gaetano), Zortea (41′ st Pavoletti); Piccoli. All.: Nicola

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Jean, Baschirotto, Dorgu; Helgason (18′ st Ramadani), Pierret, Coulibaly (32′ st Karlsson); Pierotti (11′ st Bonifazi), Krstovic (18′ st Rebic), Tete Morente (32′ st Burnete). All.: Gianpaolo

Arbitro: Juan Luca Sacchi

Marcatori: 42′ Pierotti (L), 16′ st Gaetano (C), 21′ st Luperto (C), 35′ st Zortea (C), 39′ st Obert (C)

Ammoniti: Pierotti (L), Adopo (C), Zortea (C), Deiola (D)

Espulsi: Rebic (L)