Video Gol Highlights Cagliari-Lazio 0-3: Sintesi 5-3-2022

Video Gol e Highlights Cagliari-Lazio 0-3, 28° Giornata Serie A: segnano Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, espulso Marusic per doppia ammonizione

La Lazio batte il Cagliari allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno.

I biancocelesti tornano alla vittoria dopo la sconfitta beffarda della scorsa settimana e si portano a quarantasei punti in classifica, a meno quattro dal quarto posto.

I sardi si fermano dopo una striscia molto lunga di risultati utili consecutivi non approfittando dei risultati, finora, delle altre pretendenti e conservando solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Cagliari-Lazio

Sintesi di Cagliari-Lazio 0-3

Out Ceter, Nandez, Rog, Strootman e Walukiewicz per Walter Mazzarri, che schiera Goldaniga e Lovato con Altare nella difesa a tre a protezione di Cragno, con Bellanova e Dalbert sulle fasce. In mediana ci sono ancora Grassi e Deiola al fianco del rientrante Marin, mentre in attacco confermatissimo Pereiro con Joao Pedro.

Non ci sono Lazzari e Cataldi per Maurizio Sarri, che si affida a Radu in una difesa a quattro con Marusic, Luiz Felipe e il rientrante Acerbi davanti a Strakosha. In mediana spazio al trio formato da Luis Alberto, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic, mentre in attacco non al meglio Pedro, che parte dalla panchina in favore di Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa provano a chiudere tutti gli spazi e ripartire in contropiede.

Dopo aver sbagliato un tentativo sotto porta, al 19′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Immobile, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Altare, anche ammonito.

I padroni di casa sembrano accusare il colpo, non riescono a reagire, non trovando la giusta aggressività nel pressing, soffrono il possesso palla degli ospiti, che sono in totale controllo della partita e continuano a macinare gioco ed occasioni con Milinkovic-Savic.

Nel finale al 43′ minuto gli ospiti segnano il gol del raddoppio con Luis Alberto dopo una bella triangolazione con Felipe Anderson.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti restano in totale dominio della partita e dei ritmi di gioco, mentre i padroni di casa risultano contratti e spesso abulici palla al piede.

Dopo un tentativo di Immobile, i padroni di casa provano a cambiare qualcosa inserendo Carboni e Pavoletti al posto di Altare e Deiola, ma Strakosha fa il fenomeno su Marin.

Gol sbagliato, gol subito. Regola 2.0 del Manuale del Calcio. Al 63′ minuto gli ospiti calano il tris chiudendo i giochi con Felipe Anderson su assist di Milinkovic-Savic al termine di una bellissima giocata personale.

💥️ ⚪️🔵 GOOOLLLL ⚪️🔵 💥

Azione fantastica di @F_Andersoon che salta tre difensori e la mette dentro ⚽️⚽️⚽️#CagliariLazio 0-3#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) March 5, 2022

I padroni di casa crollano definitivamente, vanno completamente in balia degli ospiti, che rischiano più volte di dilagare con Immobile poco prima delle sostituzioni che vedono protagonisti Baselli, Pedro, Ceppitelli, Zappa, Romero e Basic al posto di Pereiro, Zaccagni, Goldaniga, Dalbert, anche pericoloso, e Luis Alberto.

Nel finale vengono ammoniti Lovato e Marin e viene espulso Marusic al 90′ minuto per doppia ammonizione.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Lazio 0-3:

Tabellino di Cagliari-Lazio 0-3

Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare (12′ st Carboni), Goldaniga (32′ st Zappa); Bellanova, Grassi, Marin, Deiola (12′ st Pavoletti), Dalbert (32′ st Ceppitelli); Pereiro (22′ st Baselli), Joao Pedro. A disp.: Radunovic, Aresti, Lykogiannis, Kourfalidis, Obert, Keita Baldé. All.: Mazzarri.



Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Luis Alberto (43′ st Basic), Leiva, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson (39′ st Romero), Immobile, Zaccagni (23′ st Pedro). A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Patric, Kamenovic, A.Anderson, Moro, Cabral. All.: Sarri.



Arbitro: Maresca

Marcatori: 19′ Immobile, 42′ Luis Alberto, 17′ st Felipe Anderson

Ammoniti: Altare, Marin, Lovato (C)

Espulsi: 43′ st Marusic (L) per doppia ammonizione

Migliori Bookmakers AAMS