Video Gol Highlights Cagliari-Inter 0-3: Sintesi 28-12-2024

Video Gol e Highlights Cagliari-Inter 0-3, 18° Giornata Serie A: segnano Bastoni, Lautaro Martinez e Calhanoglu

L’Inter batte il Cagliari all’Unipol Domus di Cagliari, conosciuto anche come Sardegna Arena, nel terzo posticipo del sabato pomeriggio della diciottesima giornata di Serie A.

Quarta vittoria consecutiva per i nerazzurri, momentaneamente in testa alla classifica e con una partita da recuperare, mentre è la quarta sconfitta consecutiva per i sardi, fermi a quota quattordici punti.

Sintesi di Cagliari-Inter 0-3

Indisponibile il solo Luvumbo per Davide Nicola, che schiera Zortea, Zappa, Mina, Luperto, Obert e Augello in difesa a protezione di Scuffet, in mediana Gaetano, Adopo e Makoumbou, in attacco il solo Piccoli.

Assenti Acerbi, Darmian, Di Gennaro e Pavard per Simone Inzaghi, che punta su Bisseck, De Vrij e Bastoni in difesa davanti a Sommer, a centrocampo Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, in attacco i soliti Lautaro Martinez e Thuram.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e ripartono in contropiede.

E’ subito super Scuffet, che alza la saracinesca più volte su Thuram, Mkhitaryan e Dumfries, mentre Lautaro Martinez è poco cinico da ottima posizione.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Wieteska al posto di Mina e con ospiti molto più intraprendenti sulla trequarti avversari.

Infatti, dopo il tentativo di Bisseck, al 54′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Bastoni, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Entrano Marin e Pavoletti al posto di Obert e Gaetano, ma lo schieramento più offensivo lascia maggiori spazi agli ospiti, che ne approfittano con Lautaro Martinez, bravo a raddoppiare al 70′ minuto su assist di Barella.

Spazio a Viola, Carlos Augusto e Zielinski per Makoumbou, Dimarco e Barella, ma al 78′ minuto Calhanoglu cala il tris trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Wieteska.

Nel finale escono Calhanoglu, Thuram, Mkhitaryan e Piccoli al posto di Frattesi, Taremi, Asllani e Felici, che ci prova senza grande convinzione.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Inter 0-3:

Tabellino di Cagliari-Inter 0-3

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet 5,5; Zappa 5, Mina 6 (1′ st Wieteska 5), Luperto 5,5, Obert 5,5 (14′ st Marin 5,5); Zortea 5,5, Adopo 5,5, Makoumbou 5 (28′ st Viola 5,5), Augello 5,5; Gaetano 5,5 (14′ st Pavoletti 5,5); Piccoli 5,5 (39′ st Felici sv)

A disposizione: Ciocci, Sherri, Lapadula, Deiola, Prati, Jankto, Palomino, Azzi, Kingstone

Allenatore: Nicola



Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6,5, De Vrij 6,5, Bastoni 7; Dumfries 6,5, Barella 7 (28′ st Zielinski 6), Calhanoglu 7 (34′ st Asslani sv), Mkhitaryan 6,5 (34′ st Frattesi sv), Dimarco 6,5 (28′ st C. Augusto 6); Thuram 6,5 (34′ st Taremi sv), Lautaro 7

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Correa, Buchanan, Palacios, Aidoo, Motta

Allenatore: S. Inzaghi



Arbitro: Doveri

Marcatori: 8′ st Bastoni (I), 26′ st Lautaro (I), 33′ st rig. Calhanoglu (I)

Ammoniti: –

Espulsi: –

