Video Gol Highlights Cagliari-Genoa 0-1: Sintesi 22-5-2021

Video Gol e Highlights Cagliari-Genoa 0-1, 38° Giornata Serie A: la decide Shomurodov

Il Genoa batte il Cagliari allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della trentottesima giornata di Serie A, diciannovesimo turno del girone di ritorno.

Si conclude con una vittoria il campionato dei liguri, mentre i sardi chiudono la propria stagione travagliata con una sconfitta in casa, che comunque non cancella la salvezza raggiunta con due turni d’anticipo.

Cagliari-Genoa, 4° giornata di Serie A

Sintesi di Cagliari-Genoa 0-1

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre vogliono chiudere in bellezza questa stagione e non si tirano indietro di fronte alla possibilità di fare male.

I padroni di casa sfiorano subito il gol con Joao Pedro, che però viene fermato da un palo clamoroso proprio sul più bello.

Gli ospiti, invece, al 15′ minuto sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Shomurodov, che sfrutta al meglio il lancio millimetrico di Rovella.

Nel secondo tempo c’è la grande reazione dei padroni di casa, che provano in tutti i modi di trovare il pareggio, mentre gli ospiti sono in evidente difficoltà.

Dopo una grande parata di Cragno su Shomurodov inizia lo show personale del talentuoso Kallon, che sfiora più volte il pareggio, senza non fosse prima per Zapata, poi per Cragno e infine per la posizione di fuorigioco.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Genoa 0-1:

Tabellino di Cagliari-Genoa 0-1

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Klavan, Rugani, Carboni; Nandez (dal 46′ Zappa), Marin, Deiola (dal 69′ Pereiro), Lykogiannis (dal 79′ Sottil); Nainggolan (dal 9′ Duncan), Joao Pedro; Cerri (dal 69′ Simeone). All.: Semplici.



GENOA (4-3-3): Paleari; Goldaniga, Masiello (dal 46′ Behrami), Zapata, Zappacosta; Strootman, Rovella, Melegoni; Pjaca (dal 46′ Kallon) ; Pandev (dal 56′ Zajc), Shomurodov (dall’86’ Radovanovic). All.: Ballardini.



GOL: Shomurodov (G)

ASSIST: Rovella (G)

NOTE – AMMONITI: Melegoni (G), Strootman (G), Carboni (C) ESPULSI: Behrami (G)

