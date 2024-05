Video Gol Highlights Cagliari-Fiorentina 2-3: Sintesi 23-5-2024

Video Gol e Highlights Cagliari-Fiorentina 2-3, 38° Giornata Serie A: segnano Arthur, Bonaventura, Deiola, Mutandwa e Nico Gonzalez

La Fiorentina batte il Cagliari alla Domus Domus di Cagliari, conosciuta anche come Sardegna Arena, nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A, diciannovesimo ed ultimo turno del girone di ritorno.

I sardi chiudono il campionato con trentasei punti e la salvezza acquisita, mentre i viola a cinquantasette punti e ancora in attesa del proprio futuro, con una finale europea da disputare la prossima settimana.

Sintesi di Cagliari-Fiorentina 2-3

Out Dossena, Jankto e Makoumbou per Claudio Ranieri, che schiera Zappa, Mina, Obert e Augello in difesa a protezione di Scuffet, in mediana Deiola, Prati e Viola, con Nandez e Luvumbo sulle fasce e Lapadula punta.

Assente solo Sottil per Vincenzo Italiano, che fa un po’ di turnover con Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa davanti a Terracciano, in mediana Bonaventura, Barak e Mandragora, in attacco Ikone, Belotti e Castrovilli.

E’ una partita piacevole nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa sono attenti in fase difensiva e sempre molto propositivi in attacco.

Ci provano Belotti, Viola, Deiola e Luvumbo, sui quali Terracciano compie due clamorosi miracoli, prima della rete del vantaggio di Bonaventura, che al 39′ minuto sblocca il risultato grazie alla deviazione di Augello.

I padroni di casa accusano il colpo, si abbassano molto e vanno in completa balia degli ospiti, che nel finale sfiorano il raddoppio con Castrovilli, mentre vengono ammoniti Mandragora e Biraghi.

Il secondo tempo si apre con Nico Gonzalez e Arthur al posto di Ikone e Mandragora, ma sembra cambiare il copione della partita, visto che i padroni di casa trovano energie e reazione emotiva.

Il più attivo è Deiola, che prima non riesce a trovare la porta e poi pareggia al 65′ minuto sfruttando l’assist di Prati.

Girandola di cambi: dentro Martinez Quarta, Nzola, Beltran, Sulemana e Mutandwa al posto di Milenkovic, Belotti, l’ammonito Bonaventura, Deiola e Luvumbo.

Dopo il tentativo di Martinez Quarta, al 85′ minuto i padroni di casa completano la rimonta proprio con Mutandwa, che ribalta il risultato su assist di Nandez.

Al 89′ minuto gli ospiti cancellano la rimonta pareggiando con il solito Nico Gonzalez sugli sviluppi di un calcio piazzato di Biraghi.

Nel finale c’è ancora tempo per il giallo a Nzola e a Mina e per l’entrata in campo di Di Pardo per Nandez, Mancosu per il subito infortunato Sulemana e Aresti per Scuffet, prima della contro rimonta di Arthur, che al 103′ minuto ribalta il risultato trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro, grazie al VAR, per fallo di Di Pardo su Beltran.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Fiorentina 2-3:

Tabellino di Cagliari-Fiorentina 2-3

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet 6,5 (45’+4 st Aresti); Zappa, Mina, Obert, Augello; Deiola 7 (33′ st Sulemana sv (45’+4 st Mancosu)), Prati; Nandez 6 (45’+4 st Di Pardo), Viola, Luvumbo 6,5 (33′ st Mutandwa); Lapadula.

Allenatore: Ranieri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic 5,5 (21′ st Martinez Quarta), Ranieri, Biraghi; Bonaventura 7 (29′ st Beltran), Mandragora 6 (11′ st Arthur); Ikoné 5 (11′ st Gonzalez), Barak, Castrovilli; Belotti 5,5 (29′ st Nzola).

Allenatore: Italiano

Arbitro: Prontera

Marcatori: 39′ Bonaventura (F), 20′ st Deiola (C), 40′ st Mutandwa (C), 44′ st Gonzalez (F), 45’+13′ st rig. Arthur (F)

Ammoniti: Mandragora (F), Castrovilli (F), Biraghi (F), Bonaventura (F), Nzola (F), Mina (C), Sulemana (C)

Espulsi:

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.