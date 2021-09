Video Gol Highlights Cagliari-Empoli 0-2: Sintesi 22-9-2021

Video Gol e Highlights Cagliari-Empoli 0-2, 5° Giornata Serie A: la sblocca Di Francesco, raddoppia Stulac

L’Empoli batte il Cagliari allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari nella quinta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Vittoria netta per i toscani, che tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive, mettendo in grande difficoltà i sardi, ancora a quota due punti in cinque partite.

Sintesi di Cagliari-Empoli 0-2

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Meglio gli ospiti, che fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa sembrano contratti e non riescono a trovare velocità in contropiede.

Dopo le conclusioni imprecise di Haas e Dalbert, prima Lykogiannis impegna Vicario e poi Marchizza sfiora il palo.

Al 29′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Di Francesco con un bel diagonale imparabile per il portiere.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con Marin, che non trova la porta di pochi centimetri, ma rischiano nel finale sul tentativo di Henderson.

Nel secondo tempo i padroni di casa mettono in campo grande rabbia, aggressività ed intensità, ma gli ospiti sembrano reggere l’urto.

Inizia un vero e proprio tiro al bersaglio da parte dei padroni di casa, che si rendono pericolosi con Lykogiannis e Keita, che colpisce il palo, ma gli ospiti spaventano Cragno con Pinamonti e Zurkowski.

Al 69′ minuto gli ospiti segnano il raddoppio con Stulac, bolide imparabile per il portiere.

I padroni di casa accusano il colpo, giocano più con l’inerzia del pubblico che con vere e proprie idee. Lo sanno gli ospiti, che prendono coraggio e fanno anche possesso palla.

Nel finale gli ospiti colpiscono due pali con Henderson e Bajrami, mentre le conclusioni di Lykogiannis e Joao Pedro sono senza convinzione.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Empoli 0-2:

Tabellino di Cagliari-Empoli 0-2

Cagliari (4-4-2): Cragno; Walukiewicz (70′ Caceres), Ceppitelli (85′ Pavoletti), Carboni (46′ Godin), Lykogiannis (77′ Pereiro); Nandez, Marin, Deiola (46′ Strootman), Dalbert; João Pedro, Keita. All. Mazzarri

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (64′ Ismajli), Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas (83′ Asllani), Ricci (64′ Stulac), Zurkowski; Henderson; Di Francesco (83′ Bajrami), Pinamonti (87′ La Mantia). All. Andreazzoli

Arbitro: Marco Di Bello

Gol: 29′ Di Francesco, 69′ Stulac

Assist: Haas (E, 0-1)

Ammoniti: Zurkowski, Godin, Nandez

Espulsi: nessuno

