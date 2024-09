Video Gol Highlights Cagliari-Empoli 0-2: Sintesi 20-9-2024

Video Gol e Highlights Cagliari-Empoli 0-2, 5° Giornata Serie A: segnano Esposito e Colombo

L’Empoli batte il Cagliari alla Unipol Domus di Cagliari, conosciuta anche come Sardegna Arena, nel primo anticipo del venerdì della quinta giornata di Serie A.

Quinto risultato utile consecutivo per i toscani, finora impeccabili con due vittorie e tre pareggi, nove punti conquistati finora, mentre i sardi racimolano la terza sconfitta consecutiva, rimanendo a quota due punti.

Sintesi di Cagliari-Empoli 0-2

Out Prati per Davide Nicola, che schiera Zortea, Zappa, Mina, Luperto e Augello in difesa davanti a Scuffet, in mediana Deiola, Marin e Makoumbou, in attacco Luvumbo e Piccoli.

Non ci sono Belardinelli, Ebuhei, Fazzini, Perisan, Sazonov e Zurkowski per Roberto D’Aversa, che punta su Goglichidze, Ismajli e Viti in difesa a protezione di Vasquez, a centrocampo Gyasi, Henderson, Grassi, Anjorin e Pezzella a centrocampo, Esposito e Colombo in attacco.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Le due squadre sono tatticamente ben messe in campo, chiudono tutti gli spazi e non vogliono rompere le distanze tra i reparti.

Dopo il giallo a Colombo, ci provano Piccoli e Esposito, ma senza fortuna, prima della rete del vantaggio degli ospiti, firmata da Colombo al 32′ minuto, bravo a sbloccare il risultato su assist di Anjorin, che di fatto chiude la prima frazione.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Pavoletti, poi anche ammonito, al posto di Makoumbou, ma non cambia il copione della partita.

Infatti, al 50′ minuto gli ospiti addirittura raddoppiano con Esposito, che ribadisce in rete la palla dopo la respinta di Scuffet ad una prima bellissima conclusione al volo.

Entrano Haas, Azzi, Viola, Gaetano, Solbakken, Lapadula e Cacace al posto di Anjorin, Augello, Luvumbo, Marin, Colombo, Piccoli e Grassi, mentre viene ammonito Gyasi.

Nel finale i padroni di casa provano a reagire, ma viene annullata la rete di Luperto per posizione di fuorigioco dopo la respinta del portiere alla conclusione di Cacace, mentre Esposito si divora la doppietta sfiorando il palo.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Empoli 0-2:

Tabellino di Cagliari-Empoli 0-2

CAGLIARI (3-5-2) – Scuffet 5.5; Zappa 5.5, Mina 5, Luperto 6; Zortea 5.5, Marin 6 (26′ st Gaetano 6), Makoumbou 5 (1′ st Pavoletti 5.5), Deiola 5.5, Augello 5.5 (15′ st Azzi 5.5); Luvumbo 5 (15′ st Viola 6), Piccoli 5.5 (31′ st Lapadula 5.5). A disposizione: Ciocci, Sherri, Adopo, Jankto, Wieteska, Palomino, Obert, Mutandwa, Felici. All. Nicola.



EMPOLI (3-4-2-1) – Vasquez 7; Goglichidze 6.5, Ismajli 6.5, Viti 6; Gyasi 6 (45′ st De Sciglio sv), Henderson 6, Grassi 6 (28′ st Cacace 6), Pezzella 6; Esposito 7 (45′ st Pellegri sv), Anjorin 6 (13′ st Haas 6); Colombo 6.5 (28′ st Solbakken 6). A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Ekong, Tosto, Marianucci, Konaté.



Arbitro: Sozza.

Marcatori: 33′ Colombo (E), 4′ st Esposito (E).

Ammoniti: Colombo (E), Gyasi (E).

