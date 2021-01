Video gol highlights Brescia-Monza 0-1: sintesi 25-01-2021

Risultato Brescia-Monza 0-1, 19° giornata Serie B: Frattesi decide una partita bella solo a tratti e molto combattuta nella quale le rondinelle si sono rivelate a dir poco abuliche salvo un risveglio tardivo.

Il Monza aggancia al secondo posto la Salernitana e conferma la sua voglia di Serie A, mentre il Brescia resta pericolosamente vicino alla zona playout, attualmente distante solo tre lunghezze.

Cronaca Brescia-Monza 0-1, 19° giornata Serie B

Nella prima frazione accade pochissimo, c’è tanta lotta e vengono commessi svariati falli, ma di occasioni reali non vi è traccia.

A parte qualche tiro impreciso, né i bresciani né i brianzoli si superano e così i primi quarantacinque minuti vanno in archivio senza recupero e senza sussulti.

L’inizio del secondo parziale non si discosta dal primo, ma al 55° il match si sveglia improvvisamente grazia al vantaggio dei brianzoli: Frattesi incorna bene su corner di Barberis e batte Joronen, che si fa colpevolmente passare il pallone sotto le gambe.

Il Brescia, colpito a freddo, cerca di rimettersi in carreggiata sfiorando subito il pareggio con una conclusione dal limite di Van de Looi che si infrange sul palo dopo la deviazione di Di Gregorio; l’azione prosegue e il portiere ospite è bravissimo anche su Karacic.

Il Monza conduce le operazioni da qui in poi e sfiora il raddoppio con un paio di palle gol fallite da Gytkjaer, mentre il Brescia è pericoloso all’80° con una girata di Donnarumma parata ancora da Di Gregorio. L’ultima chance prima del triplice fischio è ancora per la punta bresciana, ma stavolta sbaglia mira e calcia altissimo.

Migliori in campo Frattesi (6.5), autore del gol e anche ispiratore di un’ulteriore chance, e Van de Looi (6), che offre una prova di sostanza cogliendo anche un palo. Male Joronen (4.5), la cui papera si rivela decisiva, e Gytkjaer (5), impreciso in quelle rare volte in cui si vede.

Tabellino Brescia-Monza 0-1, 19° giornata Serie B

Brescia (3-4-1-2): Joronen; Papetti (88′ Fridjonsson), Chancellor, Mangraviti; Karacic, Van de Looi (75′ Dessena), Bisoli, Martella; Spalek (81′ Ragusa); Ayé (81′ Jagiello), Donnarumma. Allenatore: Dionigi

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi (79′ Armellino), Barberis (91′ Fossati), Barillà; Boateng, Gytkjaer (85′ Maric), Mota Carvalho. Allenatore: Brocchi

Marcatori: 55′ Frattesi

Arbitro: Massimi

Ammoniti: van de Looi, Bellusci, Mangraviti, Chancellor, Barillà, Spalek e Fridjonsson

©RIPRODUZIONE RISERVATA

