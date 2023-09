Video Gol Highlights Brescia-Cosenza 1-0: sintesi 03-09-2023

Risultato Brescia-Cosenza 1-0: i lombardi, appena ripescati, esordiscono con un successo che fa morale ai danni di un avversario poco brillante.

Bjarnason decide l’incontro ad inizio ripresa. I calabresi fanno poco anche dopo lo svantaggio e non sono quasi mai pericolosi.

Il Brescia ottiene i primi tre punti del suo campionato, mentre il Cosenza resta a 4 dopo altrettante partite.

Sintesi Brescia-Cosenza 1-0

Non è che vi sia molto da raccontare sul primo tempo, equilibratissimo e senza occasioni, a parte un colpo di testa di Bisoli ed un tiro di Voca entrambi fuori di poco, nonché senza spazi.

E’ naturale che il Brescia, appena ripescato e senza partite alle spalle contro le tre già disputate dal Cosenza, opti per un atteggiamento guardingo e poco dispendioso, ma anche i calabresi agevolano gli avversari non giocando con la stessa intensità vista nelle precedenti partite.

Pochissime chance, dunque, anzi nessuna a parte quelle già citate. La prima frazione va in archivio dopo quattro minuti di recupero.

Il Cosenza riparte bene, al 50° Tutino viene fermato da Papetti mentre cerca spazio per concludere da buona posizione, ma la prima azione del Brescia è quella buona: al 54° Bjarnason triangola con Fogliata e, entrato in area, batte Micai con un bel rasoterra angolato con il piatto destro.

Ci si aspetta un Cosenza arrembante, ma l’unica occasione creata è una punizione di Calò che sfiora il palo al minuto 81. Il Brescia, da poco in superiorità numerica per l’espulsione di Sgarbi a causa di un fallo pericoloso ai danni di Borrelli, dal canto suo colpisce un palo con lo stesso centravanti e si divora un contropiede nel primo dei sette minuti di recupero. Poco altro da dire, la sfida finisce poco dopo il 97°.

Migliori in campo Bjarnason (7), che torna a Brescia dopo due anni e segna il gol decisivo, e Calò (6), il più pericoloso e vivace. Male Bianchi (5), poco in palla, e Sgarbi (4), espulso nel momento clou per un fallo pericoloso.

Highlights e Video Gol Brescia-Cosenza 1-0

Tabellino Brescia-Cosenza 1-0

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti, Dickmann; Fogliata (86′ Besaggio), Bisoli, Ndoj (57′ Olzer); Bjarnason; Moncini (57′ Borrelli), Bianchi. Allenatore: Gastaldello

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Sgarbi, Meroni, D’Orazio; Zuccon, Calò (84′ Viviani); Marras (54′ Canotto), Voca (84′ Fontanarosa), Arioli (68′ Crespi); Tutino (84′ Zilli). Allenatore: Caserta

Marcatori: 54′ Bjarnason

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Bjarnason, Arioli, Olzer e Calò

Espulsi: 75′ Sgarbi