Video Gol Highlights Brasile-Perù 1-0: Sintesi Copa America 06-07-2021

Il Risultato di Brasile-Perù 1-0, semifinale Copa America: la partita, poco spettacolare e con tante botte da ambo le parti, viene vinta dalla Selecao, che segna con Paquetà e gioca una partita al risparmio limitandosi a fermare le velleità di un avversario che non si vede mai nel primo tempo e fa qualcosa solo nella ripresa, in parte. Il Brasile merita comunque il successo e la finale del 10 luglio.

La Sintesi di Brasile-Perù 1-0, semifinale Copa America

Il Brasile inizia presto ad attaccare e in circa venti minuti collezione ben tre occasioni per passare in vantaggio, ma non riesce nell’intento: all’8° Richarlison, entrato in area, salta Gallese e, ormai defilatosi troppo, serve al centro Neymar che, disturbato, calcia a lato.

Ancor più clamorose le altre due chance, arrivate entrambe al 19° in rapida successione: un traversone basso di Casemiro dalla destra viene deviato a rete da Neymar da posizione ravvicinata, ma Gallese è strepitoso e respinge sia il tiro del numero 10 sia quello di Richarlison, anch’esso da due passi.

La partita cala poi di ritmo e non si vedono occasioni per un quarto d’ora circa, ma al 35° un’accelerazione dei verdeoro produce il gol del meritato vantaggio: Neymar scatta sulla sinistra, supera con classe e fortuna due avversari e scarica all’indietro per l’accorrente Paquetà, che a porta praticamente sguarnita concede il bis dopo il gol decisivo contro il Cile.

La rete non risveglia minimamente i peruviani, che continuano a non attaccare, ma nemmeno i brasiliani spingono più di tanto per incrementare il loro vantaggio. L’ultimo quarto d’ora, dieci minuti più altri cinque di recupero assegnati per gli svariati stop causati da infortuni occorsi ad alcuni giocatori, non offre altre emozioni e si va al riposo con il risultato ancora in bilico.

Il Perù esce dagli spogliatoi con tutt’altro atteggiamento e ad inizio ripresa mette in difficoltà gli avversari al 50° con Lapadula, che aggancia ottimamente un lancio dalle retrovie, effettua un bel dribbling ai danni di Thiago Silva e, infine, conclude di sinistro trovando la respinta di Ederson.

La Selecao sembra accontentarsi dello striminzito vantaggio e i peruviani, poco attaccati, provano a rendersi ancora pericolosi con un paio di conclusioni di Garcia e, soprattutto, con un colpo di testa di Callens, che all’82° approfitta di un’uscita errata di Ederson su un calcio piazzato per colpire di testa, ma non inquadra la porta.

La partita non dice altro e si conclude dopo altri cinque minuti di recupero.

Il Video Gol Highlights di Brasile-Perù 1-0, semifinale Copa America

Il Tabellino di Brasile-Perù 1-0, semifinale Copa America

Brasile (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi (85′ Militao); Casemiro, Fred (85′ Fabinho); Richarlison (84′ Junior Vinicius), Paquetà (92′ Douglas Luiz), Everton (70′ Everton Ribeiro); Neymar. CT: Tite

Perù (5-4-1): Gallese; Corzo (75′ Lora), Santamaria, Ramos (46′ Lopez), Callens, Trauco (46′ Garcia); Pena, Tapia (89′ Tavara), Yotun, Cueva (81′ Ormeno); Lapadula. CT: Gareca

Marcatori: 35′ Paquetà

Arbitro: Roberto Andrés Tobar Vargas (CHI)

Ammoniti: Yotun, Junior Vinicius e Lopez

