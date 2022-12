Video Gol Highlights Brasile-Corea del Sud 4-1: Sintesi 5-12-2022

Video Gol e Highlights Brasile-Corea del Sud 4-1, Ottavi di finale Mondiali Qatar 2022: segnano Vinicius, Neymar, Richarlison, Paquetà e Paik

Il Brasile distrugge ed umilia la Corea del Sud al 974 Stadium di Doha, conosciuto anche come Ras Abu Aboud Stadium, nella sesta sfida degli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar.

I brasiliani conquistano la qualificazione ai quarti di finale, dove affronteranno la Croazia, eliminando così i sudcoreani.

Sintesi di Brasile-Corea del Sud 4-1

Out Gabriel Jesus, Alex Sandro e Alex Telles per il ct Tite, che recupera Danilo in una difesa completata da Militao, Thiago Silva e Marquinhos davanti a Alisson, e Neymar nel quartetto d’attacco con Richarlison, Vinicius e Raphinha, confermando Paquetà in mediana con Casemiro.

Mentre il ct Paulo Bento schiera i soliti quattro Kim in difesa a protezione di Kim, lancia Cho con Son e Hwang in attacco, confermando l’altro Hwang in mediana con Jung e Lee a centrocampo.

E’ una partita quasi scontata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. I brasiliani hanno in mano il pallino del gioco e fanno un buon possesso palla, mentre i sudcoreani provano ad essere almeno aggressivi nel pressing.

Al 7′ minuto i brasiliani sbloccano il risultato con Vinicius, che trova il gol del vantaggio sul cross di Raphinha, bravo a rubare palla ad uno dei Kim.

Neanche il tempo di tornare a centrocampo che al 12′ minuto i brasiliani raddoppiano con Neymar, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Jung su Richarlison.

I sudcoreani provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con Hwang, sul quale è strepitoso Alisson.

Al 29′ minuto i brasiliani segnano ancora con Richarlison al termine di una meravigliosa triangolazione con Thiago Silva e Raphina dopo aver vinto un contrasto con grande classe.

I sudcoreani ci provano ancora con Hwang, ma i brasiliani segnano sempre quando attaccano, come accade al 37′ minuto, questa volta il poker è di Paquetà su assist di Vinicius, lanciato a porta da Neymar.

Nel finale c’è ancora tempo per il giallo a Jung e per altre due clamorose occasioni per i brasiliani, ancora con Paquetà, che questa volta trova l’ottima risposta di Kim, e Richarlison, poco cinico.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Son e Hong al posto di Kim e Jung, ma i ritmi calano sensibilmente, visto che i brasiliani addormentano il gioco e i sudcoreani ci provano ma senza mordente.

Eppure, Alisson deve fare il fenomeno su Son e Hwang tra le due parate superlative di Kim su Raphinha, che anticipano le sostituzioni che vedono coinvolti Dani Alves, Paik, Bremer, Martinelli e Lee subentrare per Militao, Hwang, Danilo, Vinicius e Lee.

Al 76′ minuto i sudcoreani riescono a segnare meritatamente con Paik sfruttando un calcio di punizione di Lee.

Girandola di cambi: dentro Hwang, Rodrygo e Weverton, fuori Cho, Neymar e Alisson; mentre nel recupero la rovesciata di Dani Alves si scontra con Hong.

Highlights e Video Gol di Brasile-Corea del Sud 4-1:

Tabellino di Brasile-Corea del Sud 4-1

BRASILE (4-3-3): Alisson (81′ Weverton); Militao (63′ Dani Alves), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo (72′ Bremer); Paquetà, Casemiro, Raphinha; Neymar (81′ Rodrygo), Vinicius (72′ Martinelli), Richarlison. All.: Tite.

COREA DEL SUD (4-4-2): Kim-Guy Seung; Kim Jinsu (46′ Hong Chul), Kim-Minjae, Kim-Moonhwan, Kim-Younggwon; Jung (46′ Son Jun-ho), Hwang (65′ Paik), Hwang, Lee (74′ Lee Kang-in); Son H, Cho (80′ Hwang Ui-jo). All.: Paulo Bento.

Gol: 7′ Vinicius (B), 13′ rig. Neymar (B), 29′ Richarlison (B), 36′ Paquetà (B), 76′ Paik (C)

Ammoniti: Kim-Younggwon (C)