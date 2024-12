Video Gol Highlights Bologna-Venezia 3-0: sintesi 30-11-2024

Highlights e Video Gol di Bologna-Venezia 3-0, 14° giornata Serie A: i felsinei fanno a fette i lagunari e tornano a vincere dopo lo stop imposto dalla Lazio. Mai in partita, esclusi alcuni acuti estemporanei, gli ospiti fanno intravedere da subito molte crepe e crollano definitivamente nella ripresa. Ora Eusebio Di Francesco rischia davvero l’ennesimo esonero di una carriera che, dopo quel famoso Roma-Barcellona, ha preso una piega negativa inattesa e inspiegabile.

Ndoye apre su rigore e chiude le marcature firmando i suoi primi due gol in campionato, mentre un altro rigore di Orsolini indirizza definitivamente la partita.

Il Bologna va a 21 punti e cerca di restare in scia delle prime, mentre il Venezia è sempre più ultimo con 8 punti.

La Sintesi di Bologna-Venezia 3-0

Il Bologna dispone come vuole di un Venezia in palese crisi di gioco e risultati, sfiora la rete al 16° con un tiro-cross di Ndoye che attraversa l’area senza che alcuno lo devii verso la porta e al 17° con Odgaard, che sbuca tra le maglia venete su un traversone da sinistra e calcia incredibilmente a lato pur trovandosi davanti a Stankovic.

Al 19° Ndoye duella con Haps nei pressi della linea di fondo e, aggirato l’esterno, entra in area venendo trattenuto per la maglia dal surinamese: il signor Massimi assegna il rigore che, battuto da Ndoye stesso, finisce in rete spiazzando Stankovic.

Clamoroso al 25° anche il gol mancato dagli ospiti alla prima vera sortita in avanti: Oristanio riesce a sfondare a destra e a crossare, ma il destinatario del traversone, Nicolussi Caviglia, arriva scoordinato e calcia in curva gettando alle ortiche la chance.

L’ultima emozione, prima della fine del primo tempo, è di marca bolognese ed è un bel tiro da fuori area di Odgaard a lato di pochissimo.

La partita è saldamente in mano ai bolognesi anche nel secondo parziale e il radoppio pare solo questione di tempo. A segnare ci prova Karlsson, che al 54° grazie Stankovic calciando debolmente e centralmente, dopodiché il portiere veneziano evita il tracollo opponendosi a Odgaard altre due volte su due conclusioni ravvicinate.

Al 70°, avviene l’ineluttabile: il nuovo entrato Dallinga finisce a terra in area dopo un contatto con Idzes e Massimi concede nuovamente il rigore che Orsolini, anche lui entrato da poco, trasforma con un tiro centrale e potente.

Pochi secondi e arriva anche il 3-0: Moro lancia perfettamente Orsolini, che scappa verso l’area e offe a Ndoye un comodo assist che lo svizzero mette in rete dall’area piccola.

Al minuto 81 un moto d’orgoglio dei lagunari: Candela crossa dalla fascia destra e Pohjanpalo calcia al volo, ma Skorupski vola ed evita che il match si riapra.

Si arriva così al 90° senza altri sussulti eccetto un quasi gol di Dominguez nel secondo dei cinque minuti di recupero concessi, un tiro sul primo palo che finisce sull’esterno della rete. Il triplice fischio sancisce la fine del match e, forse, dell’esperienza veneziana di Di Francesco.

Video Gol e Highlights di Bologna-Venezia 3-0

Il Tabellino di Bologna-Venezia 3-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (50′ Holm), Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye (84′ Dominguez), Odgaard (84′ Urbanski), Karlsson (64′ Karlsson); Castro (64′ Dallinga). Allenatore: Italiano

Venezia (3-4-1-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko (75′ Altare); Candela, Duncan (52′ Yeboah; 75′ Crnigoj), Nicolussi Caviglia, Haps (46′ Ellertsson); Oristanio; Busio, Pohjanpalo (87′ Raimondo). Allenatore: Di Francesco

Marcatori: 21′ rig. e 71′ Ndoye, 69′ rig. Orsolini

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Sverko, Busio

Espulsi:

