Video Gol Highlights Bologna-Udinese 1-1: Sintesi 18-8-2024

Video Gol e Highlights Bologna-Udinese 1-1, 1° Giornata Serie A: segnano Giannetti e Orsolini

Solo un pareggio tra Bologna e Udinese allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nella prima giornata di Serie A.

Sintesi di Bologna-Udinese 1-1

Out El Azzouzi, Ferguson, Holm, Lucumì e Urbanski per Vincenzo Italiano, che punta su Erlic, Beukema, Posch e Lykogiannis in difesa davanti a Skorupski, in mediana Moro, Freuler e Fabbian, in attacco Orsolini e Ndoye alle spalle di Castro.

Non ci sono Deulofeu, Kristensen, Pizarro e Sanchez per Kosta Runjaic, che schiera Perez, Bijol e Giannetti in difesa a protezione di Okoye, a centrocampo ci sono Ehizibue, Lovric, Payero e Kamara, in attacco Thauvin e Brenner alle spalle di Lucca.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla con qualità e velocità, mentre gli ospiti non fanno altro che limitarsi a difendere.

I padroni di casa giocano bene e costruiscono tante occasioni con Orsolini e, soprattutto, Ndoye, ma sono clamorosamente imprecisi e spreconi sotto porta, mentre viene ammonito Okoye.

Succede di tutto nel secondo tempo, visto che la partita si accende con entrambe le squadre pronte a dare il massimo sforzo per la causa.

Al 57′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Orsolini, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Payero, anche ammonito, su Erlic.

Entra Karlstrom per Lovric e gli ospiti trovano la reazione, pareggiando al 69′ minuto con Giannetti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo che Skorupski aveva parato il rigore a Thauvin.

Girandola di cambi: dentro Aebischer, Cambiaghi, Ekkelenkamp, Davis, Zemura, Dallinga, Miranda e Odgaard, fuori Moro, Orsolini, Thauvin, Brenner, Kamara, Castro, Lykogiannis e Ndoye, mentre vengono ammoniti Ehizibue e Lucca.

Highlights e Video Gol di Bologna-Udinese 1-1:

Tabellino di Bologna-Udinese 1-1

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lykogiannis (84’ Miranda); Moro (75’ Aebischer), Freuler; Fabbian, Orsolini (75’ Cambiaghi), Ndoye (88’ Odgaard); Castro (84’ Dallinga). All.: Italiano.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric (58’ Karlström), Payero, Kamara (82’ Zemura); Thauvin (76’ Ekkelenkamp), Brenner (82’ Davis); Lucca. All.: Runjaic.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi (sezione di Livorno)

GOL: 57’ rig. Orsolini (B), 68’ Giannetti (U)

ASSIST: –

AMMONITI: Okoye (U), Giannetti (U), Ehizibue (U)

ESPULSI: nessuno

NOTE: rigore sbagliato da Thauvin al 67’ (U); recupero 4’+5’

