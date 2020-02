Video Gol Highlights Bologna-Udinese 1-1: Palacio pareggia Okaka

Risultato Bologna-Udinese 1-1, 25° Giornata Serie A: non basta il gol di Okaka per regalare la vittoria ai friulani, recuperati proprio all’ultimo secondo dal gol del pareggio di Palacio

Solo un pareggio tra Bologna e Udinese allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel primo anticipo del sabato della 25° giornata di Serie A, 6° turno del girone di ritorno.

Terzo pareggio consecutivo per i friulani, che rischiano di essere riassorbiti nella lotta per non retrocedere, mentre i felsinei tornano a fare punti dopo il ko della scorsa settimana, provando a tenere in vita il sogno sesto posto.

La sintesi di Bologna-Udinese 1-1, 25° Giornata Serie A

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza lenti. I padroni di casa fanno possesso palla, ma manca velocità e qualità sulla trequarti, mentre gli ospiti si difendono con ordine, chiudono tutti gli spazi, risultano compatti e provano a ripartire in contropiede.

Dopo la bella parata di Musso sul tentativo di Orsolini e l’imprecisione di Skov Olsen, al 33′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con l’imperioso stacco di testa di Okaka su assist di De Paul.

I padroni di casa provano a reagire, ma sono troppo precipitosi e lasciano spazi agli ospiti, che allungano gli avversari nel ribaltare l’azione, rischiando solo nel finale sul colpo di testa di Mbaye e sulla conclusione di Barrow.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa provano in tutti i modi a pareggiare, mentre gli ospiti sono perfetti in fase difensiva e non lesinano a ripartire in contropiede.

E’ Musso ad alzare la saracinesca su Orsolini, mentre Lasagna si divora il raddoppio al termine di un bel contropiede. Nel finale Orsolini sfiora il pareggio con una bellissima conclusione che lambisce il sette e Baldursson è poco cinico da buona posizione.

Al 92′ minuto i padroni di casa trovano il gol del pareggio con Palacio, al posto giusto al momento giusto sul cross di Tomiyasu.

Video Gol Highlights di Bologna-Udinese 1-1, 25° Giornata Serie A

Il tabellino di Bologna-Udinese 1-1, 24° Giornata Serie A

BOLOGNA-UDINESE 1-1 (primo tempo 0-1)

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli (dall’82’ Juwara), Dominguez; Orsolini, Skov Olsen (dal 59′ Baldursson), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana (dal 63′ Walace), Sema (dal 37′ Zeegelar); Okaka, Lasagna (dall’81’ Jajalo). All. Gotti.

Gol: Okaka (33′), Palacio (90’+2).

Assist: De Paul, Tomiyasu.

Ammoniti: Mbaye (B), De Paul (U), Okaka (U).

