Video Gol Highlights Bologna-Sassuolo 3-4: sintesi 18-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Bologna-Sassuolo 3-4, 4° Giornata Serie A: la sblocca Soriano, pareggia Berardi, nuovo vantaggio di Svanberg, segna Orsolini, poi grande rimonta con Djuricic, Caputo e autogol di Tomiyasu

Il Sassuolo batte il Bologna al termine di una partita infinita e spettacolare allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nell’anticipo della domenica della quarta giornata di Serie A.

Il primo derby va così ai neroverdi, anche molto fortunati, ma anche caparbi nel non mollare nulla. Terza vittoria consecutiva e quarto risultato utile consecutivo.

Sconfitta beffarda per gli emiliani, che hanno mollato sul più bello, collezionando la seconda sconfitta consecutiva.

Bologna-Sassuolo

La sintesi di Bologna-Sassuolo 3-4, 4° Giornata Serie A

E’ una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi elevatissimi. Le due squadre giocano a viso aperto, ad entrambe piace fare possesso palla, ma in realtà risultano più pericolose in contropiede.

Dopo un tentativo di Djuricic, ma a sbloccare la partita sono i padroni di casa al 9′ minuto con Soriano, su assist di Palacio, al termine di una bellissima azione corale di squadra partendo dalla difesa.

Ma grande reazione da parte degli ospiti, che si rendono subito pericolosi con Kyriakopoulos e Traorè, prima del pareggio di Berardi al 18′ minuto con un bellissimo sinistro da fuori area.

La partita non si ferma mai, ci sono continui capovolgimenti di fronte, tante situazioni pericolose, come la conclusione di Tomiyasu sugli sviluppi di un calcio piazzato, fino al nuovo vantaggio dei padroni di casa al 39′ minuto con Svanberg, su assist di Soriano.

Nel finale c’è ancora tempo per le occasioni di De Silvestri da una parte e Caputo dall’altra, ma manca sempre un po’ di cinismo.

Succede di tutto nel secondo tempo, visto che i padroni di casa entrano in campo con grande voglia di non buttare via la prestazione della prima frazione di gioco, ma gli ospiti sono sul pezzo e mettono in campo tutta la propria qualità.

E, infatti, dopo il tentativo di Destro, gli ospiti assaltano la difesa avversaria con Berardi, ma rischiano sulle conclusioni di Barrow e Soriano.

Al 60′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Orsolini, che sfrutta l’errore di Locatelli.

La partita sembra finita, ma al 64′ minuto gli ospiti la riaprono con Djuricic, al termine di uno scambio perfetto con Caputo.

Ed è proprio Caputo a completare la rimonta pareggiando al 70′ minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

I padroni di casa non ci credono, accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che provano ad approfittarne attaccando a testa bassa e addirittura ribaltando il risultato al 77′ minuto con lo sfortunatissimo autogol di Tomiyasu, che devia nella propria porta il cross di Kyriakopoulos.

Nel finale è inutile l’assalto degli ospiti, che rischiano addirittura di subire il quinto gol sui contropiedi di Raspadori.

Video Gol Highlights di Bologna-Sassuolo 3-4, 4° Giornata Serie A

Il tabellino di Bologna-Sassuolo 3-4, 4° Giornata Serie A

BOLOGNA-SASSUOLO 3-4

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (65′ Mbaye), Danilo, Tomiyasu, Hickey; Svanberg (65′ Dominguez), Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow (75′ Sansone); Palacio (76′ Santander). All.: Mihajlovic.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür (61′ Ayhan), Chiriches, Ferrari (91′ Peluso), Kyriakopoulos; Bourabia (61′ Maxime Lopez), Locatelli; Berardi, Djuricic (81′ Obiang), Traoré (61′ Raspadori); Caputo. All.: De Zerbi.

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

Gol: 9′ Soriano (B), 18′ Berardi (S), 39′ Svanberg (B), 60′ Orsolini (B), 64′ Djuricic (S), 70′ Caputo (S), 77′ aut. Tomiyasu (S).

Assist: Palacio (B, 1-0), Chiriches (S, 1-1), Soriano (B, 2-1), Caputo (S, 3-2).

Note – Recupero: 2+7. Ammoniti: Svanberg, Skorupski, Locatelli, Mbaye, Ayhan.

