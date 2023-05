Video Gol Highlights Bologna – Roma 0-0 e Sintesi 14-05-2023

Video Gol e Highlights di Bologna – Roma, 35° Giornata Serie A: pareggio a reti bianche al Dall’Ara tra gli emiliani ed i giallorossi

La Roma di Mourinho non va oltre il pareggio a reti bianche al Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta.

Per i giallorossi nelle ultime 5 giornate 2 sconfitte e 3 pareggi.

La Roma non vince in campionato dal 3 a 0 all’Udinese del 16 aprile.

Con questo pareggio i giallorossi restano al 6° posto in classifica con 59 punti a -6 dalla Lazio che è 4° con 65 punti.

Il Bologna va a 47 punti e resta all’11° posto a -2 da Torino, Fiorentina e Monza che sono all’8° posto con 49 punti.

Sintesi di Bologna – Roma:

Thiago Motta schiera il suo Bologna con il 4-4-2 con Skorupski in porta e davanti a lui Bonifazi e Sosa centrali con De Silvestri a destra e Sosa a sinistra. A centrocampo ci sono Dominguez e Orsolini al centro con Schouten sulla fascia destra e Ferguson a sinistra.

La coppia d’attacco è formata da Arnautovic e Barrow.

Mourinho applica un ampio turn over in vista della decisiva semifinale di ritorno di Europa League di giovedì a Leverkusen contro il Bayer.

La Roma scende in campo col 3-5-2 con Svilar in porta ed in difesa Celik, Cristante e Ibanez. A centrocampo c’è Wijnaldum in cabina di regia affiancato da Tahirovic e Camara. Sulla fascia destra c’è Missori e a sinistra Zalewski. In attacco la coppia formata da Belotti e Solbakken.

Highlights e Video Gol di Bologna – Roma:

Tabellino di Bologna – Roma:

BOLOGNA (4-4-2): Skorupski; De Silvestri (dal 25′ st Moro), Bonifazi, Sosa, Cambiaso, Schouten, Dominguez, Orsolini, Ferguson (dal 25′ st Zirkzee), Arnautovic (dal 25′ st Lykogiannis), Barrow. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Medel, Pyythia, Aebischer Allenatore: Thiago Motta.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik (dal 9′ st Mancini), Cristante, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic (dal 31′ st Matic), Wijnaldum (dal 9′ st Bove), Zalewski; Solbakken (dal 25′ st Pellegrini), Belotti (dal 9′ st Abraham). Allenatore: Mourinho. A disposizione: Boer, De Bello, Faticanti, Falasca, Keramitsis, Majchrzak, Spinazzola, Pellegrini, Volpato. Allenatore: José Mourinho.

Ammoniti: Bonifazi, Orsolini

Recupero: 1′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa