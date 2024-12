Video Gol Highlights Bologna-Monza 4-0 e Milan-Sassuolo 6-1: sintesi Coppa Italia 03-12-2024

Highlights e Video Gol di Bologna-Monza 4-0, ottavi di finale Coppa Italia: i felsinei vincono agevolmente contro i brianzoli e accedono ai quarti di finale in programma il 5 febbraio.

Il protagonista è indubbiamente Castro, che manda in gol Pobega, Orsolini e Dominguez con tre magnifici assist e poi chiude le marcature siglando la quarta e ultima rete.

Nel prossimo turno gli emiliani affronteranno la vincitrice del match tra Atalanta e Cesena.

La Sintesi di Bologna-Monza 4-0

I felsinei dominano sin dalle prime battute la partita costringendo i brianzoli a una difesa a oltranza e già al decimo minuto le occasioni create sono state due: una per Castro, che calcia benissimo in porta costringendo Pizzignacco alla gran parata, e l’altra per Illing-Junior, che recupera palla e si lancia verso la porta in beata solitudine e incredibilmente calcia in curva da pochi metri.

Il Monza è poca roba e al 32° è inevitabile il vantaggio rossoblu: è splendida l’azione che, impostata da Orsolini e rifinita da un passaggio all’indietro di Castro, permette a Pobega di superare l’ottimo Pizzignacco con un collo sinistro dal limite che, imparabile, termina quasi sotto l’incrocio malgrado il disperato tocco del portiere.

Soltanto tre minuti dopo, il Bologna riesce anche a raddoppiare con un fulminante contropiede che, ancora una volta rifinito da Castro, si conclude con un magnifico tocco sotto di Orsolini che scavalca Pizzignacco vanamente proteso in tuffo.

Il VAR, però, interviene poiché l’azione era nata da un probabile fallo di Holm su Valoti nell’area bolognese, un tentativo di allontanamento del pallone che porta il terzino a colpire in pieno il centrocampista: non viene ravvisato alcun fallo e il gol è valido.

La decisione, controversa a dire il vero, non piace al Monza e non costituisce una beffa per lo sfortunato Orsolini, che subito dopo il gol aveva accusato un problema al flessore e che deve lasciare il posto a Dominguez. Si va avanti senza altre emozioni e dopo due minuti di recupero, il primo tempo si conclude.

L’inerzia della partita è dalla parte dei bolognesi anche nella ripresa e, dopo un tiro di Illing-Junior deviato in angolo dal portiere ospite, al minuto 63 arriva il 3-0 che chiude definitivamente i conti: lanciato perfettamente da Holm, Iling-Junior fa qualche passo e crossa basso trovando pronto, anche grazie a un lieve tocco di Castro, Dominguez sul secondo palo per il patto destro vincente.

Al minuto 76 anche Castro s’iscrive nel tabellino dei marcatori: Dominguez recupera un pallone e serve l’attaccante che entra in area, finta il tiro e poi conclue trafiggendo ancora Pizzignacco.

Al minuto 79 un segno di vita del Monza con Birindelli, che calcia in porta senza impensierire Ravaglia. All’86° c’è una chance anche per Illing-Junior, ma il suo potente sinistro da dentro l’area viene deviato sul palo da Pizzignacco. Nient’altro accade e il match si conclude dopo tre minuti di recupero.

Video Gol e Highlights di Bologna-Monza 4-0

Il Tabellino di Bologna-Monza 4-0

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (78′ Corazza), Lucumì (78′ Erlic), Casale, Lykogiannis; Pobega, Freuler (61′ Moro); Iling-Junior, Ferguson (61′ Urbanski), Orsolini (39′ Dominguez); Castro. Allenatore: Italiano

Monza (3-4-1-2): Pizzignacco; D’Ambrosio (64′ Carboni), Izzo, Caldirola; Birindelli, Valoti, Colombo (71′ Martins), Ciurria (71′ Sensi); Vignato (46′ Dany Mota); Petagna (64′ Forson), Maric. Allenatore: Nesta

Marcatori: 32′ Pobega, 35′ Orsolini, 63′ Dominguez e 76′ Castro

Arbitro: Ferrieri Caputi

Ammoniti: Izzo

Il Risultato di Milan-Sassuolo 6-1, ottavi di finale Coppa Italia: concentrati e cinici, i rossoneri chiudono la partita in poco più di venti minuti e strappano il pass per i quarti di finale di febbraio. Il Sassuolo sembra essersi presentato più per doveri burocratici che per

Chukwueze firma una bella doppietta e vanno in gol anche Reijnders, Leao, Calabria e Abraham. A Mulattieri spetta il magro onore del gol della bandiera dei neroverdi.

A febbraio il Milan ovrà vedersela contro la vincente di Roma-Sampdoria.

La Sintesi di Milan-Sassuolo 6-1

Dopo un’occasione avuta da Loftus-Cheek, un tiro respinto da Satalino, il Milan sfrutta la poca propositività degli emiliani in avvio e al 12° passa in vantaggio con Chuckwueze, bravissimo nel tagliare sull’assist di Reijnders, meno nel centrare il palo al cospetto con il portiere, ma freddo nel ribadire in rete subito dopo.

Constatando che la presenza del Sassuolo è più sulle distinte che sul campo, i rossoneri non fanno l’errore di accontentarsi e in sei minuti banchettano a sazietà: al 17° Reijnders raddoppia con un bel piatto destro dal limite concludendo un’azione personale di Leao fermata da un difensore, poi Chukwueze si regala la doppietta nobilitando l’assist di Abraham con un bel tiro sul palo lontano e, infine, Leao cala il poker con un gran diagonale dopo l’ennesima sgroppata.

Siamo solo al 24° e il 4-0 pare già una sentenza. Solo adesso il Sassuolo si desta e prova a far qualcosa, ma timidamente e senza particolare veemenza. Tutto ciò che produce è, al 42°, un tiro di Volpato che, respinto da Mirante, arriva sul piede di Antiste che appoggia in rete per il 4-1, ma l’attaccante è in netto offside e il punto viene annullato. Tutto qui.

Nella ripresa è sempre il Milan l’unica squadra in campo e così c’è la possibilità di divertirsi da parte di tutti i rossoneri in campo e al 56° segna anche Calabria, che appoggia in rete un cross infrantosi del palo del nuovo entrato Pulisic.

Al 59° un sussulto del Sassuolo: sfruttando una dormita difensiva altrui, gli emiliani vanno a segno con Mulattieri, servito ottimamente da Antiste e preciso nell’inquadrare il bersaglio di piatti sfruttando anche un’incertezza del giovanissimo Torriani, entrato al posto di Sportiello.

Al minuto 61 torna a segnare anche Abraham, che con un delizioso scavetto mette a frutto un bell’assist di Okafor, entrato anche lui a inizio secondo tempo. Il risultato è tale che la partita, da questo momento in poi, non offra ulteriori emozioni, prevalendo in ambo le squadre il pensiero ai prossimi rispettivi match e il triplice fischio giunge senza ulteriori minuti di recupero.

Video Gol e Highlights Milan-Sassuolo 6-1

Il Tabellino di Milan-Sassuolo 6-1

Milan (4-2-3-1): Sportiello (46′ Torriani); Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana (46′ Musah), Reijnders (65′ Bartesaghi); Chukwueze, Loftus-Cheek (46′ Pulisic), Leao (46′ Okafor); Abraham. Allenatore: Fonseca

Sassuolo (4-3-3): Satalino; Paz (46′ Miranda), Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo (67′ Missori); Iannoni, Obiang, Caligara (67′ Thorstvedt); Volpato, Mulattieri (82′ Kumi), Antiste (82′ Toljan). Allenatore: Grosso

Marcatori: 12′ e 21′ Chukwueze, 17′ Reijnders, 23′ Leao, 56′ Calabria, 59′ Mulattieri e 61′ Abraham

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Paz, Odenthal e Terracciano

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.