Video Gol Highlights Bologna-Lecce 2-0: Sintesi 23-10-2022

Video Gol e Highlights Bologna-Lecce 2-0, 11° Giornata Serie A: segnano Arnautovic e Ferguson

Il Bologna batte il Lecce allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nell’undicesima giornata di Serie A.

Prima vittoria nel nuovo corso per i felsinei, che venivano da un punto nelle ultime quattro partite, in cui avevano collezionato addirittura tre sconfitte, e tre punti che li portano a quota dieci.

Altro stop per i salentini, che hanno collezionato solo quattro punti nelle ultime sei partite di campionato, grazie a un pareggio, una vittoria e quattro sconfitte, ed ora sono fermi a quota otto punti in classifica.

Sintesi di Bologna-Lecce 2-0

Out Kasius e Schouten per Thiago Motta, che schiera Posch, Lucumì, Bonifazi, Medel e Cambiaso in difesa a protezione di Skorupski, confermando Ferguson in mediana con Dominguez e Aebischer, mentre in attacco ci sono Barrow e Arnautovic.

Non c’è Gallo per Marco Baroni, che punta su Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Pezzella in difesa davanti a Falcone, torna Hjulmand in mediana con Askildsen e Gonzalez, mentre in attacco giocano Strefezza, Ceesay e Banda.

Si gioca su ritmi abbastanza intensi nel primo tempo, durante il quale la solidità dei padroni di casa rende difficile il solito possesso palla qualitativo degli ospiti, che in fase difensiva sono troppo superficiali.

Al 14′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Arnautovic, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Gendrey su Aebischer, grazie anche all’intervento del VAR.

Gli ospiti sembrano accusare il colpo, si abbassano troppo, vanno in completa balia dei padroni di casa, che provano ad approfittarne facendo valere la maggiore qualità della propria rosa.

Dopo la grande parata di Falcone su Posch e il giallo rifilato a Lucumì, al 35′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Ferguson, al posto giusto al momento giusto sugli sviluppi di un calcio piazzato.

⏱️ FT | Può esultare il Dall'Ara! 3 punti importanti per gli uomini di Thiago Motta. #BolognaLecce pic.twitter.com/Wl82L9HZ3f — Lega Serie A (@SerieA) October 23, 2022

Nel finale è semplice amministrazione per i padroni di casa, visto che gli ospiti sono confusionari e moralmente a terra, ma c’è tempo per l’ammonizione di Barrow.

Cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti hanno una reazione di grande rabbia ed orgoglio, spinti anche dai cambi che vedono coinvolti Di Francesco e Oudin subentrare al posto di Askildsen e Banda.

Dopo l’ammonizione di Ferguson, gli ospiti sfiorano più volte la rete con Di Francesco, che prova un pallonetto deleterio, ed un impreciso Baschirotto.

Il giallo a Hjulmand apre le danze per altre sostituzioni: dentro Soriano, Colombo, Sosa, Blin, Rodriguez, Orsolini e Soumaoro, fuori Ferguson, Ceesay, Bonifazi, Hjulmand, Strefezza, Barrow e Lucumì.

Sono Oudin e Orsolini a spaventare i due portiere con le loro giocate, mentre Falcone ferma ancora una volta Posch e si supera anche su Orsolini in un finale nel quale viene ammonito Medel.

Highlights e Video Gol di Bologna-Lecce 2-0:

Tabellino di Bologna-Lecce 2-0

Marcatori: 13’ pt (rig.) Arnautovic (B), 35’ st Ferguson (B).

Assist: 35’ st Barrow (B).

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi (28’ st Sosa), Lucumì (20’ st Soumaoro), Cambiaso; Medel, Ferguson (41’ st Soriano), Aebischer; Dominguez, Barrow (20’ st Orsolini), Arnautovic. All. Thiago Motta.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand (28’ st Blin), Askildsen (1’ st Di Francesco); Strefezza (28′ st Rodriguez), Ceesay (38’ st Colombo), Banda (1’ st Oudin). All. Marco Baroni.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 30’ pt Lucumì (B), 48’ pt Barrow (B), 2’ st Ferguson (B), 20’ st Hjulmand (L), 43’ st Medel (B).