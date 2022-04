Video Gol Highlights Bologna-Inter 2-1: Sintesi 27-4-2022

Video Gol e Highlights Bologna-Inter 2-1, Recupero 20° Giornata Serie A: Arnautovic e Sansone rimontano Perisic

Clamorosa vittoria del Bologna, che batte l’Inter allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel recupero della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Sconfitta inaspettata per i nerazzurri, che falliscono il set point e rimangono secondi in classifica con settantadue punti in classifica, a meno due dalla capolista, ora non più virtuale.

Grandissima prestazione da parte dei felsinei, che racimolano il quinto risultato utile consecutivo, cancellano gli ultimi due pareggi consecutivi e si confermano in grande forma dopo aver fermato la capolista un mese fa.

Sintesi di Bologna-Inter 2-1

Indisponibile Kingsley per Sinisa Mihajlovic, che recupera Medel al fianco di Soumaoro e Theate in difesa a protezione di Skorupski e conferma De Silvestri e Soriano con Svanberg, Schouten e Hickey a centrocampo. In attacco giocano Arnautovic e Barrow.

Assenti Gosens e Vidal per Simone Inzaghi, che lancia a sorpresa Radu a porta e Dimarco in difesa con De Vrij e Skriniar, conferma Correa in attacco con Lautaro Martinez e Dumfries sulla destra, con Perisic dalla parte opposta. In mediana ci sono i soliti noti Barella, Brozovic e Calhanoglu.

E’ una partita davvero molto divertente e spettacolare nel primo tempo, disputato su ritmi intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa pressando aggressivi lasciano spazi che gli avversari possono sfruttare per colpire in contropiede.

Al 3′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con un gioiello di Perisic, che fa praticamente tutto da solo.

I padroni di casa sembrano accusare il colpo, si abbassano troppo, risultano contratti, anche perché gli ospiti dominano in lungo ed in largo, bravi a gestire, ma anche a macinare gioco ed occasioni.

Dopo i tanti tentativi di Lautaro Martinez e Skriniar, poco cinici sotto porta, all’improvviso al 28′ minuto, praticamente alla prima sortita offensiva, i padroni di casa trovano a sorpresa il gol del pareggio con uno stacco imperioso di testa di Arnautovic su cross al bacio di Barrow.

Grande reazione rabbiosa degli ospiti, che si riversano nella metà campo avversaria e attaccano a testa bassa la porta di Skorupski, ma manca precisione nelle conclusioni di Calhanoglu, Dumfries e Correa, così come il colpo di testa di Arnautovic nel finale, praticamente fotocopia del gol, è troppo facile per Radu.

Il secondo tempo inizia con il monologo degli ospiti, che iniziano una sorta di assedio alla difesa dei padroni di casa, completamente rintanati nella propria metà campo.

Sale in cattedra Dimarco, che inizia una sorta di sfida contro Skorupski, bravo anche su Correa prima delle ammonizioni di Barella e Arnautovic.

Entrano Sanchez, Dzeko, Dominguez, Aebischer e D’Ambrosio al posto di Soriano, Svanberg, Dimarco, Correa e Barella, viene ammonito Dumfries.

Ci provano anche Dzeko e Calhanoglu prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Sansone, Darmian e Gagliardini al posto di Barrow, Dumfries e Calhanoglu, anche ammonito.

Al 82′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con Sansone, che sfrutta un clamoroso errore di Radu.

Nel finale entra Orsolini al posto di Arnautovic e non bastano le occasioni di D’Ambrosio e Sanchez, che non riescono a fare male a Skorupski.

Highlights e Video Gol di Bologna-Inter 2-1:

Tabellino di Bologna-Inter 2-1

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg (21′ st Aebischer), Schouten, Hickey; Soriano (21′ st Dominguez); Barrow (32′ st Sansone), Arnautovic (43′ st Orsolini).

A disp.: Bardi, Binks, Bonifazi, Viola, Mbaye, Santander, Vignato, Kasius. All.: Mihajlovic (in panchina De Leo)



Inter (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Dimarco (25′ st D’Ambrosio); Dumfries (35′ st Darmian), Barella (18′ st Sanchez), Brozovic, Calhanoglu (35′ st Gagliardini), Perisic; Lautaro Martinez, Correa (18′ st Dzeko).

A disp.: Handanovic, Cordaz, Vecino, Ranocchia, Sangalli, Carboni, Bastoni. All.: Inzaghi



Arbitro: Doveri

Marcatori: 3′ Perisic, Dumfries (I), 29′ Arnautovic (B), 37′ st Sansone (B)

Ammoniti: Arnautovic (B); Barella, Dumfries, Calhanoglu (I)

Espulsi: –