Video Gol Highlights Bologna-Inter 0-1: Sintesi 9-3-2024

Video Gol e Highlights Bologna-Inter 0-1, 28° Giornata Serie A: decide Bisseck

L’Inter batte il Bologna allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nell’anticipo del sabato pomeriggio della ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno.

Continua la marcia trionfale dei nerazzurri, che si avvicinano sempre di più verso la vittoria del titolo e fermano i felsinei dopo sei vittorie consecutive.

Sintesi di Bologna-Inter 0-1

Out Karlsson e Soumaoro per Thiago Motta, che schiera Lucumì in difesa con Posch, Beukema e Kristiansen a protezione di Skorupski, confermato Aebischer in mediana con Freuler e Ferguson, mentre vengono scelti Odgaard e Saelemaekers sulle fasce ai lati di Zirkzee.

Assenti Cuadrado e Sensi per Simone Inzaghi, che punta su Bisseck in difesa con Acerbi e Bastoni davanti a Sommer, sulle fasce spazio a Darmian e Carlos Augusto, in mediana i soliti Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu, mentre in attacco viene scelto Alexis Sanchez con Thuram.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre bravissime nel possesso palla, ma anche ben messe in campo, equilibrate in fase di transizione e letali in contropiede.

Sono gli ospiti a provarci maggiormente rendendosi pericolosi con Sanchez e Darmian, poco cinici, mentre Barella spara addosso a Skorupski tutto solo davanti alla porta.

Dopo il giallo a Zirkzee e la parata di Sommer sulla conclusione di Ferguson, al 37′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Bisseck, che trova il gol del vantaggio su cross di Bastoni sugli sviluppi di un calcio piazzato.

https://x.com/SerieA/status/1766537889695903886?s=20

I padroni di casa sembrano accusare il colpo, si abbassano molto e vanno in completa balia degli ospiti, che provano a spingere sull’acceleratore sfiorando il raddoppio negli ultimi minuti con Barella, ma Kristiansen salva tutto.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Dumfries al posto dell’infortunato Carlos Augusto e con il giallo a Freuler.

I padroni di casa sembrano riprendersi psicologicamente, visto che entrano in campo con tutt’altro piglio, risultando più reattivi a centrocampo e aggressivi nel pressing.

Dopo il palo esterno di Posch, spazio ai cambi che vedono coinvolti Asllani, Frattesi, Arnautovic, Moro e Ndoye subentrare a Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram, Aebischer e Saelemaekers.

Ci prova Zirkzee, super parata di Sommer, prima di uscire per Castro, quando entra anche Klaassen, subito ammonito, per Barella in un finale fin troppo bloccato e tattico.

Highlights e Video Gol di Bologna-Inter 0-1:

Tabellino di Bologna-Inter 0-1

Bologna (4-1-4-1): Skorupski 6; Posch 6, Beukema 6, Lucumì 6, Kristiansen 5,5; Freuler 5,5; Odgaard 6 (34′ st Orsolini sv), Ferguson 6, Aebischer 5,5 (24′ st Moro 5,5), Saelemaekers 5,5 (29′ st Ndoye sv); Zirkzee 5,5 (34′ st Castro sv).

A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Corazza, El Azzouzi, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Fabbian, Urbanski. All.: Thiago Motta 6



Inter (3-5-2): Sommer 6; Bastoni 6,5, Acerbi 6,5, Bisseck 7; Carlos Augusto 6 (1′ st Dumfries 6), Mkhitaryan 6 (16′ st Frattesi 6), Calhanoglu 6,5 (16′ st Asllani 6), Barella 5,5 (36′ st Klaassen sv), Darmian 6; Sanchez 6, Thuram 6 (21′ st Arnautovic 6).

A disp.: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Lautaro, Buchanan, Pavard, Dimarco. All.: S. Inzaghi 6,5



Arbitro: Pairetto

Marcatori: 37′ Bisseck (I)

Ammoniti: Zirkzee (B), Freuler (B), Klaassen (I)

Espulsi: –