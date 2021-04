Video Gol Highlights Bologna-Inter 0-1: Sintesi 3-4-2021

Video Gol e Highlights Bologna-Inter 0-1, 29° Giornata Serie A: segna Lukaku, palo di Martinez

L’Inter batte il Bologna allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel posticipo serale della ventinovesima giornata di Serie A, decimo turno del girone di ritorno.

Missione compiuta per i nerazzurri, che continuano la propria fuga in classifica portandosi a più otto punti di vantaggio sulla seconda, potenzialmente undici con la partita da recuperare, grazie alla settima vittoria consecutiva in campionato.

Qualche rimpianto per i felsinei, protagonisti di un’ottima prestazione, ma senza riuscire mai davvero a mordere gli avversari, che sancisce una frenata dopo le due vittorie consecutive pre sosta.

Sintesi di Bologna-Inter 0-1

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Si combatte su ogni palla, visto che le due squadre sono aggressive nel pressing, compatte in fase difensiva e propense a sfruttare gli spazi per ripartire in contropiede.

Dopo l’attenzione di Ravaglia sulla punizione di Eriksen, al 31′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Lukaku, che sfrutta al meglio il perfetto cross di Bastoni ed è il più lesto sulla ribattuta del portiere avversario.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco, ma gli ospiti si difendono senza lasciare spazi, rischiando solo nel finale quando Handanovic è bravo sulla conclusione potente di Schouten e Soriano sfiora il palo di pochi centimetri.

Nel secondo tempo calano sensibilmente i ritmi di gioco. I padroni di casa provano a costruire qualcosa, ma gli ospiti sanno gestire con grande qualità il possesso palla.

A sfiorare il gol sono gli ospiti, quando Lautaro Martinez si divora il raddoppio colpendo il palo al termine di un bel contropiede, mentre Barrow e Soriano sono poco incisivi e la punizione di Lukaku è imprecisa.

Nel finale i padroni di casa tentano il tutto e per tutto, ma nonostante la mole di gioco e la creazione di pericoli, non riescono mai a tirare a porta.

Highlights e Video Gol di Bologna-Inter 0-1:

Tabellino di Bologna-Inter 0-1

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu (34′ De Silvestri), Soumaoro, Danilo, Dijks (35′ st Juwara); Schouten, Dominguez (24′ st Svanberg); Skov Olsen (35′ st Orsolini), Soriano, Sansone (24′ st Vignato); Barrow. A disp.: Da Costa, Poli, Baldursson, Antov, Faragò. All.: Mihajlovic

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella (47′ st Vecino), Brozovic, Eriksen (16′ st Gagliardini), Young (26′ st Darmian); Lukaku, Lautaro (26′ st Sanchez). A disp.: Padelli, Radu, De Vrij, Sensi, Vidal, Pinamonti. All.: Conte

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 31′ Lukaku (I)

Ammoniti: Soumaoro (B), Ranocchia (I), De Silvestri (B), Vignato (B), Juwara (B), Brozovic (I), Bastoni (I), Gagliardini (I)

Espulsi:

Note:

