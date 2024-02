Video Gol Highlights Bologna-Fiorentina 2-0: Sintesi 14-2-2024

Video Gol e Highlights Bologna-Fiorentina 2-0, 21° giornata Serie A: segnano Orsolini e Odgaard

Il Bologna batte la Fiorentina allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel recupero della ventunesima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

Volano i felsinei con la terza vittoria consecutiva a quota quarantadue punti in classifica, mentre i toscani si allontanano dal quarto posto, ora distante cinque punti, in attesa che si completi il turno da recuperare.

Sintesi di Bologna-Fiorentina 2-0

Out Soumaoro per Thiago Motta, che schiera Posch, Beukema, Lucumì e Kristiansen in difesa davanti a Ravaglia, in mediana Aebischer, Freuler e Ferguson, scelto Orsolini in attacco con Zirkzee e Saelemaekers.

Non ci sono Castrovilli, Dodò e Martinez Quarta per Vincenzo Italiano, che punta su Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa a protezione di Terracciano, in mediana Arthur e Mandragora, sulla trequarti i soliti Ikone, Bonaventura e Gonzalez alle spalle di Belotti unica punta.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre devote al possesso palla, pressano con la giusta aggressività, ma restando ben compatte in fase difensiva.

Dopo un bel tentativo di Ikone, al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con il solito Orsolini, che trova il gol del vantaggio su assist di Ferguson.

Gli ospiti non riescono a reagire, sono bloccati mentalmente, dimostrano di aver subito il contraccolpo psicologico, anche perché i padroni di casa sono bravi a gestire il momento rendendosi ancora pericolosi con Saelemaekers.

E, dopo il giallo a Milenkovic, i padroni di casa raddoppiano al 36′ minuto con la perla su calcio di punizione di Orsolini, annullato dal VAR per posizione di fuorigioco di Posch.

Nel secondo tempo gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, mentre i padroni di casa abbassano i ritmi e cercano di sfruttare gli errori degli avversari.

Prima, Zirkzee manca di cinismo dentro l’area di rigore; poi, Terracciano si supera su Ferguson e Beukema non trova la porta da ottima posizione; entra Beltran per uno spento Bonaventura; viene ammonito Freuler; bravo Ravaglia su Biraghi.

Spazio ai cambi: dentro Odgaard, Calafiori, Ndoye, Duncan, Lopez, Lykogiannis, Nzola e Fabbian, fuori Zirkzee, Kristiansen, Mandragora, Arthur, Orsolini, Saelemaekers, Gonzalez e Aebischer.

Nel finale vengono ammoniti Biraghi e Posch per una discussione in campo e i padroni di casa raddoppiano al 95′ minuto con Odgaard su assist di Lykogiannis.

Highlights e Video Gol di Bologna-Fiorentina 2-0:

Tabellino di Bologna-Fiorentina 2-0

Marcatori: 12’ pt Orsolini (B), 50′ st Odgaard (B).

Assist: 12’ pt Ferguson (B), 50′ st Lykogiannis (B).

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen (43′ st Calafiori); Aebischer (25’ st Fabbian), Freuler; Orsolini (34’ st Ndoye), Ferguson, Saelemaekers (34’ st Lykogiannis); Zirkzee (43′ st Odgaard). All.: Thiago Motta.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (38’ st Lopez), Mandragora (38’ st Duncan); Ikoné, Bonaventura (11’ st Beltran), Nico Gonzalez (26’ st Nzola); Belotti. All.: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Ammoniti: 34’ pt Milenkovic (B), 14’ st Freuler (B), 47′ st Biraghi (F), 47′ st Posch (B).