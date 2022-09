Video Gol Highlights Bologna-Empoli 0-1: Sintesi 17-9-2022

Video Gol e Highlights Bologna-Empoli 0-1, 7° Giornata Serie A: decide Bandinelli

Colpaccio dell’Empoli, che batte il Bologna allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel primo anticipo del sabato della settima giornata di Serie A.

Prima vittoria in campionato per i toscani, che si portano a quota sette punti in classifica chiudendo nella maniera più positiva possibile questo primo tour de force.

Esordio amaro e sfortunato per il nuovo corso dei felsinei, fermi quindi a quota sei punti in sette partite.

Sintesi di Bologna-Empoli 0-1

Out Soumaoro e Sansone per Thiago Motta, che debutta cambiando modulo e passando al 4-2-3-1. A porta Skorupski, mentre in difesa giocano De Silvestri e Cambiaso sulle fasce, Posch e Lucumì al centro e in mediana Medel con Schouten. Sulla trequarti agiscono Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle di Arnautovic unica punta, ma non è da escludere che sia un 4-3-3 o un 3-4-3 camaleontico.

Assenti Tonelli, Akpa-Akpro, Baldanzi, Destro, Ebuhei e Stubljar per Paolo Zanetti, che schiera Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi a protezione di Vicario, fresco di convocazione in nazionale, mentre in mediana giocano Haas, Bandinelli e Marin, con Bajrami sulla trequarti alle spalle di Lammers e Satriano in attacco.

E’ una partita molto bella e divertente nel primo tempo, visto che i ritmi sono davvero intensi. Partono meglio gli ospiti, che fanno un bel possesso palla, approfittando delle novità tattiche dei padroni di casa, che trovano l’equilibrio solo con il passare dei minuti.

Ci provano più volte Lammers e Satriano, ma Skorupski fa il fenomeno, mentre è Orsolini a rendersi pericoloso dalle parti di Vicario, che alza la saracinesca con un paio di interventi decisivi, e Haas è impreciso in fase di conclusione.

Il secondo tempo si apre con le sostituzioni che vedono coinvolti Dominguez, Kasius, entrambi saranno poi ammoniti, e Cambiaghi al posto di Soriano, De Silvestri e Satriano.

I padroni di casa entrano in campo con tutt’altro piglio, rendendosi pericolosi con Arnautovic, De Silvestri e Orsolini, al quale viene anche tolto un calcio di rigore dal VAR.

Solo con l’entrata in campo di Henderson e Grassi, entrambi pure ammoniti poco dopo, al posto di Bajrami e Marin gli ospiti sembrano ritrovare le giuste distanze, costringono Skorupski alla grande parata su Cambiaghi e al 75′ minuto sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Bandinelli sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa, che colpiscono un palo con Arnautovic in un finale in cui c’è spazio anche per Zirzkee, che colpirà anche una traversa, Aebischer, Vignato, Fazzini, anche ammonito, e Pjaça subentrare al posto Orsolini, Medel, Schouten, Bandinelli e Haas.

Highlights e Video Gol di Bologna-Empoli 0-1:

Tabellino di Bologna-Empoli 0-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; De Silvestri 6 (12′ st Kasius 5,5), Posch 5, Lucumì 5,5, Cambiaso 5; Medel 6 (33′ st Aebischer 6), Schouten 5,5 (33′ st Vignato 6); Orsolini 5,5 (43′ st Zirkzee sv), Soriano 5,5 (12′ st Dominguez 6), Barrow 5; Arnautovic 5. A disp.: Bardi, Bagnolini, Bonifazi, Lykogiannis, Sosa, Ferguson, Moro. All.: Motta 5,5.



Empoli (4-3-1-2): Vicario 6,5; Stojanovic 6, Ismajli 6,5, Luperto 6, Parisi 6,5; Haas 6 (33′ st Pjaca 6), Marin 5,5 (20′ st Grassi 6), Bandinelli 6,5 (33′ st Fazzini 6); Bajrami 5,5 (20′ st Henderson 6); Lammers 5, Satriano 5,5 (12′ st Cambiaghi 6). A disp.: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Ekong, Degl’Innocenti, Cacace, de Winter. All.: Zanetti 6.



Arbitro: Volpi

Marcatori: 30′ st Bandinelli

Ammoniti: Kasius, Dominguez (B); Grassi, Henderson, Fazzini (E)

Espulsi: nessuno