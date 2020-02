Video Gol Highlights Bologna-Brescia 2-1: Bani e Orsolini rimontano Torregrossa

Risultato Bologna-Brescia 2-1, 22° Giornata Serie A: la sblocca Torregrossa su rigore, pareggia Orsolini, ci pensa Bani a completare la rimonta

Il Bologna batte in rimonta il Brescia allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel primo anticipo del sabato della 22° giornata di Serie A, 3° turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva e terzo risultato utile consecutivo per i felsinei, che di fatto gettano nuovamente i lombardi in una crisi profonda con la seconda sconfitta consecutiva e un solo punto conquistato nelle ultime cinque partite.

La sintesi di Bologna-Brescia 2-1, 22° Giornata Serie A

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Ad entrambe le squadre piace fare possesso palla, ma in difesa non sono perfette e lasciano grandi spazi, che soprattutto i padroni di casa sanno sfruttare al meglio in contropiede.

Dopo un bellissimo tiro a giro leggermente impreciso di Barrow, sale in cattedra Joronen, che si supera su Palacio, mentre Orsolini non trova la porta da buona posizione.

Nel miglior momento dei padroni di casa, però sono gli ospiti a trovare il gol al 36′ minuto, quando Torregrossa trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Mbaye su Dessena.

La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, visto che pareggiano poco dopo al 43′ minuto con Orsolini con un bel diagonale, assolutamente imparabile per il portiere, e sfiorando addirittura la rimonta nel finale con il poco cinico Palacio.

Nel secondo tempo calano sensibilmente gli ospiti, che vanno in completa balia dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco e attaccano a testa bassa la difesa avversaria.

Sembra in grande giornata Joronen, che si supera Barrow e Soriano, mentre Skov Olsen è impreciso da buona posizione e Santander si divora il gol con poco cinismo sotto porta.

Ma il gol è nell’aria ed arriva effettivamente nel finale, più precisamente al 89′ minuto, quando Bani segna il gol del vantaggio e della vittoria sugli sviluppi di un calcio piazzato, sfruttando l’errore degli avversari in uscita.

Video Gol Highlights di Bologna-Brescia 2-1, 22° Giornata Serie A

A BREVE IL VIDEO

Il tabellino di Bologna-Brescia 2-1, 22° Giornata Serie A

Bologna-Brescia: 2-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 36’ p.t. rig. Torregrossa (Br), 43’ p.t. Orsolini (Bo), 44’ s.t. Bani (Bo).



Assist: 43’ p.t. Mbaye (Bo), 44’ s.t. Palacio (Bo).



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye (37’ s.t. Santander), Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini (26’ s.t. Skov Olsen), Soriano, Sansone (12’ Barrow); Palacio. All. Mihajlovic.



Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena (16’ s.t. Martella); Romulo (26’ s.t. Ndoj); Torregrossa, Ayè (32’ s.t. Donnarumma). All. Corini.



Arbitro: Doveri di Roma.



Ammoniti: 34’ p.t. Mbaye (Bo), 41’ p.t. Torregrossa (Br), 45’ p.t. Danilo (Bo), 45’ p.t. Romulo (Br), 1’ s.t. Poli (Bo).

©RIPRODUZIONE RISERVATA