Video gol-highlights Bologna-Atalanta1-1: sintesi 28-09-2024

Prima occasione per il Bologna, con Castro, che manda al lato il pallone di testa.

L’Atalanta risponde con un tentativo di Kossounu: alto.

Ancora Bologna con Orsolini, che rientra e va col sinistro. Djimsiti respinge.

L’Atalanta si rende molto pericolosa con un tentativo in diagonale di Lookman, bravo Skorupski a deviare.

I padroni di casa tornano a spingere, ancora con Castro, che tenta un diagonale sul quale arriva Carnesecchi.

L’Atalanta si rende più pericolosa nell’ultima porzione del primo tempo: prima è Brescianini a vedersi respingere un pallone su una buona girata.

Proprio Brescianini deve lasciare il campo a Samardzic, causa infortunio, e l’ex Udinese ci prova con un tiro che finisce al lato.

Inizia il secondo tempo, e il Bologna va in vantaggio: splendida occasione di Castro che si libera al limite e calcia. Carnesecchi non può nulla.

Pochi minuti dopo, un episodio chiave del match: Lucumi stende De Ketelaere al limite dell’area e viene espulso. Sugli sviluppi del calcio piazzato, Lookman prende la traversa.

In superiorità numerica, Gasperini inserisce la trazione anteriore. Dentro Cuadrado e Retegui per provare a scardinare il muro bolognese.

Eppure i bergamaschi non riescono a sfondare, almeno fino agli ultimi minuti: ci prova Lookman con un pallone tagliato in mezzo, sul quale non arriva Pasalic.

Samardzic ha un’ottima occasione, ma coglie il palo con una conclusione dentro l’area. Sulla ribattuta, però, è lo stesso ex Udinese a firmare il pari atalantino.

Dea che avrebbe l’occasione per vincerla all’ultimo respiro, ma Cuadrado non riesce ad inquadrare la porta con una conclusione al volo.

Finisce 1-1 fra due formazioni che devono ancora trovare la giusta quadra, per poter confermare i risultati dello scorso anno.

BOLOGNA: Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis, Aebischer, Freuler, Fabbian, Orsolini, Castro, Ndoye.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Erlic, Moro, Karlsson, Iling Junior, Casale, Corazza, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Miranda, Urbanski.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

ATALANTA: Carnesecchi, Djimsiti, Kossounou, Kolašinac, Bellanova, de Roon, Éderson, Ruggeri, Brescianini, De Ketelaere, Lookman.

A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Pašalić, Zaniolo, Samardžić, Palestra, Retegui, Del Lungo, Zappacosta.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Castro 47′ (B), Samardzic, 90+1′ (A)

