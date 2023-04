Video Gol Highlights Benfica-Inter 0-2: Sintesi 11-4-2023

Video Gol e Highlights Benfica-Inter 0-2, Andata Quarti di finale Champions League: segnano Barella e Lukaku

L’Inter batte il Benfica all’Estadio da Luz di Lisbona nella sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League.

Continua l”ottimo cammino dei nerazzurri nelle coppe europee, in cui dimostrano di essere davvero una grande squadra, e ora ipotecano il passaggio del turno, visto che per la qualificazione basterà difendere questo vantaggio la prossima settimana davanti ai propri tifosi.

Sintesi di Benfica-Inter 0-2

Out Bah, Draxler, Otamendi e Ristic per Roger Schmidt, che schiera Gilberto, Antonio Silva, Morato e Grimaldo a protezione di Vlachodimos, in mediana Florentino Luis e Chiquinho, mentre sulla trequarti Aursnes, Joao Mario e Rafa Silva alle spalle di Gonçalo Ramos punta.

Non ci sono Calhanoglu, Dalbert e Skriniar per Simone Inzaghi, che conferma Darmian in difesa con Acerbi e Bastoni davanti a Onana, a centrocampo ci sono ancora Dumfries e Brozovic con Mkhitaryan, Barella e Dimarco, mentre in attacco gioca Dzeko con Lautaro Martinez.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Meglio i padroni di casa come possesso palla, ma gli ospiti sono ben messi in campo, risultano compatti in fase difensiva e provano a ribaltare l’azione ripartendo in contropiede.

E’ Rafa Silva ad impegnare Onana prima del giallo a Antonio Silva, mentre gli ospiti si fanno vedere in attacco con Acerbi, Dzeko e Brozovic, ma risultano imprecisi.

Il secondo tempo si apre con l’ammonizione di Brozovic e un atteggiamento molto più aggressivo degli ospiti in fase di pressing.

Infatti, al 52′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Barella, che trova il gol del vantaggio con un bel colpo di testa su assist di Bastoni.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, si riversano nella metà campo degli avversari sfiorando il pareggio con il poco cinico Rafa Silva prima dell’entrata in campo di Correa, Lukaku, Gosens e David Neres al posto di Lautaro Martinez, Dzeko, Dimarco e Florentino Luis.

Gli ospiti approfittano del momento di sbandamento tattico dei padroni di casa, forse troppo squilibrati, rendendosi spesso pericolosi con Mkhitaryan, Barella e Dumfries, ma Vlachodimos fa il fenomeno.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 82′ minuto, quando Lukaku trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Joao Mario, ravvisato dal VAR, con tanto di ammonizione per Dzeko per eccessiva esultanza.

Nel finale c’è spazio per D’Ambrosio e De Vrij al posto di Bastoni e Dumfries negli ospiti, che riescono a resistere all’assalto degli avversari, con Onana salvifico su Gonçalo Ramos.

Tabellino di Benfica-Inter 0-2

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos 6,5; Gilberto 5, Antonio Silva 6, Morato 5,5, Grimaldo 5; Chiquinho 6, Florentino 6 (19′ st David Neres 5); Joao Mario 4,5, Rafa Silva 5,5, Aursnes 5,5; Ramos 5. A disp.: Soares, Gomes, Verissimo, Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Rodrigues, Tomé, N’Dour, Neves. All.: Schmidt 5.



Inter (3-5-2): Onana 7; Darmian 6,5, Acerbi 7, Bastoni 7,5 (46′ st De Vrij sv); Dumfries 6,5 (41′ st D’Ambrosio sv), Barella 7,5, Brozovic 6, Mkhitaryan 7, Dimarco 6 (17′ st Gosens 5,5); Martinez 5,5 (17′ st Lukaku 6,5), Dzeko 5,5 (17′ st Correa 6). A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Carboni, Zanotti. All.: Inzaghi 7.



Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Marcatori: 6′ st Barella, 37′ st rig. Lukaku

Ammoniti: Antonio Silva (B); Brozovic, Dzeko (I)

Espulsi: nessuno