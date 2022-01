Video gol-highlights Benevento-Monza 3-1: sintesi 13-01-2022

Video gol-highlights Benevento-Monza 3-1: vittoria importante per i “Sanniti”, con gol di Insigne, Tello e Moncini.

Benevento-Monza 3-1: colpo delle “Streghe”, che consolidano il secondo posto interrompendo la striscia d’imbattibilità brianzola che durava da 10 partite.

La squadra ospite resta addirittura in nove nel primo tempo e, all’intervallo, si trova già sotto di due gol per via delle reti di Insigne e Tello.

A nulla serve il gol del momentaneo 2-1 siglato, su rigore, da Valoti. Moncini chiude i conti nella ripresa e i giallorossi si portano a casa tre punti.

La sintesi di Benevento-Monza 3-1

Inizio positivo del Benevento: gioco ordinato della squadra di Caserta, che chiude bene gli spazi e adotta un’efficace marcatura ad uomo.

I giallorossi passano dopo sette minuti con Insigne: servito in profondità da Tello, l’attaccante napoletano resiste al contrasto di Caldirola e insacca.

Gioco spezzettato da tanti falli, con ben due ammoniti nel primo quarto di gara. È ancora il Benevento, con una discesa di Masciangelo, a rendersi pericoloso. Tello mette alto, di testa.

Il Monza si fa vedere con Augusto, il cui tiro da fuori viene respinto da Paleari. Sugli sviluppi della stessa azione, insiste Mazzitelli, con Colpani che non riesce a capitalizzare il suggerimento del compagno.

Lo stesso Mazzitelli mette in salita la gara dei suoi compagni quando, intervenendo in ritardo su Letizia, si becca il secondo giallo prima della mezzora.

Benevento che potrebbe raddoppiare quando l’arbitro Valeri assegna un rigore per contatto tra Di Gregorio e Insigne. Richiamato dal VAR, il direttore torna sui suoi passi.

Monza che resta addirittura in nove quando D’Alessandro si trova costretto ad atterrare Moncini lanciato a rete.

Insigne ci prova su punizione, ma il sinistro finisce alto sulla traversa.

Il Benevento raddoppia con Tello su azione d’angolo: sponda di Moncini, e l’ex Juventus batte Di Gregorio con un tocco beffardo.

In apertura di ripresa, il Monza riesce ad accorciare: Valoti, su rigore procurato da Tello, angola il destro e batte Paleari.

Nonostante il gol subito, il Benevento torna subito a spingere: Moncini costringe alla parata da distanza ravvicinata Di Gregorio.

Ancora Tello, di testa, manda alto su invito di Masciangelo. Ci prova Insigne, ma il suo sinistro a giro è fuori misura.

Il gol del 3-1 arriva con Moncini: l’attaccante taglia, su cross di Masciangelo, e spiazza un incolpevole Di Gregorio per la rete che mette in ghiaccio il match.

Con due gol di vantaggio, e in doppia superiorità numerica, il Benevento prova a dilagare: Insigne spara alto su un cross di Foulon.

Ci prova anche il neoentrato Brignola, ma il suo tentativo in piena area viene bloccato da Di Gregorio.

Il Benevento vince 3-1 e interrompe l’imbattibilità brianzola che durava da 10 partite. I “Sanniti” sono ora secondi, a quattro punti dal Pisa capolista.

Highlights e video gol Benevento-Monza 3-1

Il tabellino di Benevento-Monza 3-1

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Glik, Masciangelo; Ionita, Calo, Acampora (Talia 76′); Insigne (Umile 89′), Moncini (Foulon 69′), Tello (Brignola 76′). Allenatore: Caserta

A disposizione: Muraca, Manfredini, Vokic, Foulon, Sau, Umile, Malva, Prisco, Vottari, Talia, Barba, Brignola

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati (Sampirisi 70′), Marrone, Caldirola; D’Alessandro, Colpani (Pereira 45′), Barberis (Favilli 76′), Mazzitelli, Carlos Augusto; Valoti (Ramirez 72′), Ciurria (Molina 45′). Allenatore: Stroppa

A disposizione: Lamanna, Sommariva, Pereira, Bettella, Favilli, Siatounis, Ramirez, Antov, Paletta, Sampirisi, Molina, Vignato

Marcatori: 7′ Insigne (B), 40′ Tello (B), 47′ Valoti (rigore, M), 66′ Moncini (B)

Arbitro: Valeri

Ammoniti:Moncini (B), Di Gregorio (M), Insigne (B), Acampora (B), Calò (B), Sampirisi (M)

Espulsi: Mazzitelli (M, doppia ammonizione), D’Alessandro (M)

