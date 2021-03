Video Gol Highlights Benevento-Fiorentina 1-4: Sintesi 13-3-2021

Video Gol e Highlights Benevento-Fiorentina 1-4, 27° Giornata Serie A: tripletta di Vlahovic, segna anche Ionita, poker di Eysseric

La Fiorentina batte il Benevento allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento, conosciuto anche con lo storico nome di Stadio Santa Colomba, nel secondo anticipo del sabato della ventisettesima giornata di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno.

I toscani tornano alla vittoria dopo tre partite, racimolando il secondo risultato utile consecutivo e vincendo uno scontro diretto fondamentale contro gli stregoni, che continuano con la propria crisi profonda, visto che ormai i tre punti mancano da undici partite consecutive.

Sintesi di Benevento-Fiorentina 1-4

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Ci sono solo gli ospiti in campo, che aggrediscono i padroni di casa, che non riescono proprio a far girare la palla con la giusta velocità.

Al 9′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Vlahovic, che completa una bella azione di Ribery e Eysseric.

I padroni di casa accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che continuano a macinare gioco ed occasioni, rendendosi pericolosi con Martinez Quarta.

Al 27′ minuto gli ospiti raddoppiano con la doppietta di Vlahovic, al posto giusto al momento giusto sulla respinta di Montipò alla conclusione di Eysseric, su azione ancora una volta iniziata da Ribery.

I padroni di casa crollano definitivamente e nel finale al 46′ minuto subiscono anche il tris, ancora Vlahovic, che si regala una magistrale tripletta direttamente su lancio di Dragowski.

Cambia radicalmente il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa entrano in campo con tutt’altro piglio, prendendo in mano il pallino del gioco con un vero e proprio monologo, mentre gli ospiti si limitano a compattarsi in difesa chiudendo tutti gli spazi.

Dopo un tentativo di Insigne, al 56′ minuto i padroni di casa finalmente riescono a tornare in partita grazie al gol di Ionita, stacco imperioso di testa sul calcio d’angolo di Caprari.

Momento di massimo sforzo per i padroni di casa, che danno inizio ad un vero e proprio assedio alla porta di Dragowski, assolutamente decisivo con diversi miracoli su Gaich, Caprari e Hetemaj, ma rischiano sul contropiede di un poco cinico Vlahovic.

E, infatti, al 75′ minuto gli ospiti calano il poker con un pallonetto magistrale di Eysseric su assist di Ribery, sempre in contropiede.

Aver subito il quarto gol nel momento migliore, di fatto, taglia le gambe ai padroni di casa, che accusano il colpo, permettendo agli ospiti di gestire con grande personalità il risultato.

Highlights e Video Gol di Benevento-Fiorentina 1-4

Tabellino di Benevento-Fiorentina 1-4

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj (24′ st Lapadula), Schiattarella, Viola (1′ st Insigne); Ionita (32′ st Tello), Caprari (40′ st Foulon); Gaich (32′ st Sau). A disp: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Di Serio, Moncini, Pastina. All.: F. Inzaghi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta (45′ st Maxi Olivera); Caceres, Bonaventura (33′ st Borja Valero), Pulgar, Eysseric (34′ st Callejon), Venuti; Ribery (45′ st Montiel), Vlahovic (33′ st Kouame). A disp.: Terracciano, Rosati, Castrovilli, Malcuit, Barreca. All.: Solskjaer

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 8′, 26′ e 46′ pt Vlahovic (F), 11′ st Ionita (B), 30′ st Eysseric (F)

Ammoniti: Glik (B), Pulgar (F), Schiattarella (B)

Espulsi: –

Note: Al 65′ ammonito Inzaghi (B)

