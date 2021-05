Video Gol Highlights Benevento-Cagliari 1-3: Sintesi 9-5-2021

Video Gol e Highlights Benevento-Cagliari 1-3, 35° Giornata Serie A: la sblocca Lykogiannis, pareggia Lapadula, rete di Pavoletti, VAR protagonista, la chiude Joao Pedro

Il Cagliari batte il Benevento allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento, conosciuto anche come Stadio Santa Colomba, nella trentacinquesima giornata di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno.

E’ una vittoria di vitale importanza per i sardi, uno scontro diretto fondamentale per la salvezza, nonché quinto risultato utile consecutivo, tredici punti conquistati nelle ultime cinque partite.

E’ una sconfitta pesantissima per gli irpini, forse decisiva, visto che la retrocessione è sempre più vicina con la terza sconfitta consecutiva e uno spogliatoio non proprio in rapporti idilliaci in questo momento.

Sintesi di Benevento-Cagliari 1-3

E’ una partita molto bella e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono dietro la linea della palla e ripartono in contropiede.

La sblocca subito Lykogiannis al 1′ minuto con un sinistro dai venti metri imparabile per il portiere, portando in vantaggio gli ospiti.

Grande reazione dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano un vero e proprio assedio alla porta di Cragno, che sembra insuperabile risultando decisivo più volte su Schiattarella e Caprari, soprattutto dopo il gol del pareggio di Lapadula al 17′ minuto, su assist proprio di Caprari, bravo a sfruttare l’errore di Ceppitelli.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa ci provano davvero in tutti i modi a raggirare la difesa degli ospiti, che sono letali in contropiede.

Addirittura, al 64′ minuto sono gli ospiti a segnare con Pavoletti, con il solito colpo di testa imperioso su sviluppi di calci piazzati.

I padroni di casa non demordono, continuano a crederci, ma al 87′ minuto il VAR toglie un calcio di rigore che l’arbitro aveva fischiato per fallo di Asamoah su Viola.

Nel finale c’è ancora tempo per il terzo gol degli ospiti al 93′ minuto, firmato da Joao Pedro su secondo assist di giornata di Nandez.

