Video Gol Highlights Bayern Monaco-Lazio 3-0: Sintesi 5-3-2024

Video Gol e Highlights Bayern Monaco-Lazio 3-0, Ritorno Ottavi di finale Champions League: doppietta di Kane e rete di Muller

Il Bayern Monaco strapazza la Lazio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Niente da fare per i biancocelesti, visto che i bavaresi ribaltando la sconfitta per 1-0 dell’andata rimontando lo svantaggio, qualificandosi ai quarti di finale ed eliminando i laziali.

Sintesi di Bayern Monaco-Lazio 3-0

Out Boey, Buchmann, Coman, Marusic, Mazraoui, Sarr e Upamencano per Thomas Tuchel, che schiera Dier in difesa con Guerreiro, De Ligt e Kimmich davanti a Neuer, in mediana c’è la sorpresa Pavlovic con Goretzka, mentre Sanè completa il terzetto dei trequartisti con Muller e Musiala alle spalle di Kane unica punta.

Non ci sono Patric e Rovella per Maurizio Sarri, che conferma Pellegrini e Gila in difesa con Marusic e Romagnoli a protezione di Provedel, così come Vecino in mediana al fianco di Guendouzi e Luis Alberto, mentre in attacco ci sono i titolarissimi Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa iniziano sin da subito un vero e proprio monologo contro ospiti fin troppo difensivi, che chiudono bene tutti gli spazi per poi ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di Guendouzi, i padroni di casa iniziano il proprio assedio con Musiala, Sanè, Muller e Kane, ma manca sempre la giocata vincente, rischiando però sul tentativo di Immobile, che si divora il vantaggio tutto solo davanti alla porta.

Al 38′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Kane, che trova il gol del vantaggio con un po’ di fortuna trovandosi al posto giusto al momento giusto sul tiro sbilenco di Guerreiro.

E al 47′ minuto arriva anche il raddoppio di Muller, che sfrutta la sponda di De Ligt sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo completamente di marca padroni di casa, visto che gli ospiti non riescono proprio a farsi vedere nella metà campo avversaria.

Dopo un tentativo di Guerreiro, spazio a Cataldi, Castellanos e Isaksen, che subentrano per Vecino, Immobile e Zaccagni.

Al 66′ minuto i padroni di casa completano la grande rimonta calando il tris ancora con Kane, che si regala una bellissima doppietta con un tap-in vincente sulla respinta di Provedel alla conclusione di Sanè.

https://x.com/ChampionsLeague/status/1765128712566255697?s=20

Solo dopo il palo di Muller, finalmente gli ospiti cominciano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con Luis Alberto prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Pedro, Davies, Tel e Kamada, che entrano al posto di Felipe Anderson, Guerreiro, Muller e lo spagnolo.

Nel finale vengono ammoniti Cataldi e Romagnoli, mentre Laimer sostituisce Sanè e Gnabry entra al posto di Musiala.

Highlights e Video Gol di Bayern Monaco-Lazio 3-0:

Tabellino di Bayern Monaco-Lazio 3-0

Marcatori: 38’p.t. e 25’s.t. Kane (B), 45’+1 p.t. Muller (B)

Assist: 38’ ‘.t. Guerreiro (B), 45’+1 p.t. De Ligt (B)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; De Ligt, Kimmich, Goretzka, Kane, Sanè (dal 43’s.t. Lainer), Dier, Guerreiro (dal 32’ s.t. Davies), Muller (dal 32’ s.t. Tel), Musiala (Idal 45’s.t. Gnabry), Pavlovic. All.: Tuchel

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (dal 15’s.t. Cataldi), Luis Alberto (dal 35’s.t. Kamada); Felipe Anderson (dal 29’s.t. Pedro), Immobile (dal 15 s.t. Castellanos), Zaccagni (dal 15’s.t. Isaksen). All.: Sarri

Arbitro: sig. Slavko Vincic (Slo)

Ammoniti: 36’s.t. Romagnoli (L), 43’s.t. Cataldi (L), 45’+1s.t. Pellegrini (L)

Espulsi: –