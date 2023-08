Video Gol Highlights Bari-Palermo 0-0: sintesi 18-08-2023

Risultato Bari-Palermo 0-0: termina a reti bianche il match inaugurale tra due delle probabili protagoniste del nuovo torneo cadetto. I pugliesi reggono malgrado giochino in 9 per mezz’ora a causa delle espulsioni di Maita e Di Cesare, grazie soprattutto alla sterilità offensiva dei siciliani, che sbagliano anche un rigore con Di Mariano. Annullato in pieno recupero un gol a Brunori per offside.

Sintesi Bari-Palermo 0-0

L’inizio è vibrante e le due contendenti hanno subito un’occasione ciascuna: dopo pochi secondi Pigliacelli deve anticipare Nasti in uscita, ma è ancor più pericoloso un tiro da lontano di Vasic che termina sul palo graziando il mal piazzato Brenno.

Al 9° il portiere palermitano è attento e respinge con il pide un diagonale scoccato ancora da Nasti, mentre al 12° Sibilli, da posizione vantaggiosa, calcia male sprecando un bell’assist di Diaw, poco dopo costretto a lasciare il posto a Scheidler per infortunio.

A questa fase iniziale piena di fatti ne segue una più scarna di occasioni, praticamente nessuna, e più nervosa. Al 42° il Bari ha un altro sussulto e crea un’occasione identica a quella di mezz’ora prima: stavolta l’assist è di Sibilli e il tiro da buona posizione sprecato è di Maita.

Ben otto sono i minuti di recupero, nei quali non accade nulla; si va al riposo senza altre emozioni.7

Passati pochi secondi dall’inizio della ripresa, Maita abbatte Vasic in scivolata: l’intervento sulla caviglia, scomposto e pericoloso, viene inizialmente sanzionato con il giallo, ma il VAR richiama Maresca e il cambio di colore è inevitabile. Maita lascia i suoi in dieci.

Entrambe le squadre si rendono insidiose all’inizio, ma Pigliacelli è attento su Ricci e Vasic calcia malissimo a tu per tu con Brenno.

Al 63° si nota una trattenuta vistosa di Di Cesare ai danni di Brunori; Maresca lascia correre, ammonisce la punta palermitana per proteste, ma il VAR lo chiama di nuovo e le immagini chiariscono come il penalty sia netto. In più, il difensore del Bari, già ammonito, riceve il secondo cartellino giallo della sua partita e deve lasciare i suoi in nove.

Sul dischetto c’è Di Mariano, ma l’esterno spreca calciando altissimo e si resta sullo 0-0. Non accade più nulla, eccetto un altro intervento di Brenno con i piedi e una rete annullata agli ospiti nell’ottavo e ultimo minuto di recupero: Bunori risolve una mischia in area deviando il pallone in rete con il ginocchio, ma il VAR nota il ginocchio oltre la linea dei difensori e interviene cancellando la segnatura.

Subito dopo, Maresca fischia la fine di una partita intensissima e nervosa che il Palermo, in undici contro nove per mezz’ora, poteva e doveva vincere.

Tabellino Bari-Palermo 0-0

Bari (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benali (85′ Pucino); Sibilli (61′ Zuzek); Nasti (61′ Menez), Diaw (15′ Scheidler, 85′ Edjouma). Allenatore: Mignani

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi (69′ Buttaro), Ceccaroni; Gomes, Stulac (69′ Mancuso), Vasic (78′ Saric); Insigne (78′ Soleri), Brunori, Di Mariano (78′ Valente). Allenatore: Corini

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Marconi, Di Cesare, Sibilli, Brunori, Maiello, Benali, Vasic, Insigne, Menez e Brenno

Espulsi: 50′ Maita e 66′ Di Cesare

Note: al 69′ Di Mariano sbaglia un rigore