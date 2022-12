Video Gol Highlights Bari-Genoa 1-2: sintesi 26-12-2022

Risultato Bari-Genoa 1-2: i liguri espugnano il “San Nicola” e chiudono un anno molto complicato in bellezza.

Subito in gol con Puscas, il Genoa viene raggiunto da Cheddira prima di realizzare la rete decisiva con Gudmundsson.

I liguri espugnano chiudono il girone d’andata con 33 punti, al 3° posto e a -3 dalla Reggina e a -6 dal Frosinone capolista, mentre il Bari resta 4° a 30 punti.

Sintesi Bari-Genoa 1-2

Il Genoa parte forte ed è già avanti dopo soli due minuti: Aramu lancia per Gudmundsson, il quale serve in area l’ex Puscas per il comodo appoggio in rete. Il VAR conferma la reglarità della posizione della punta rumena.

Il Bari, che rischia il 2-0 già al 16° con un colpo di testa a lato di Bani, sfiora l’1-1 al 21°: Benedetti, anziché concludere da buona posizione, prova il cross basso in mezzo ottenendo solo un corner.

Al 33° Benedetti, in una situazione analoga, riprova il cross e stavolta pesca sul secondo palo Cheddira, pronto al tiro al volo che riporta in parità il match.

Nel finale di tempo entrambe le squadre hanno un’occasione: quella genoana è creata da Sabelli, che cerca l’incrocio e manda alto, mentre quella barese è per Benedetti, che calcia male su assist di Cheddira graziando Martinez. La prima frazione si chiude dopo due minuti di recupero.

La ripresa è inizialmente di marcaa genoana: i liguri, mancato la prima volta il vantaggio al 52° con un destro da fuori di Jagiello deviato da Maita, lo trovano al 58° con Gudmundsson, che insacca sugli sviluppi di una punizione di Aramu dopo una sponda di Bani in quella che è una fotocopia del gol decisivo contro il Frosinone. Anche in questo frangente interviene il VAR, che dichiara valido il gol.

I pugliesi sembrano accusare il colpo tanto da ripresentarsi in avanti molti, troppi, minuti dopo, addirittura all’86°, con Salcedo, il cui tiro viene respinto da Martinez mentre la ribattuta di Mazzotta è respinta da Bani.

Nei minuti di recupero, ben sei, i padroni di casa sfiorano ancora il pareggio: Martinez è eccelso nel fermare quasi sulla linea un colpo di testa di Salcedo. Subito dopo è decisivo Caprile su un rasoterra di Yalcin al termine di un lungo e laborioso contropiede condotto in solitaria. Passano altri due minuti e l’arbitro manda tutti a casa.

Migliori in campo Cheddira (6.5), in gol al rientro, e Martinez (7), decisivo nel finale. Nessuna insufficienza da segnalare.

Tabellino Bari-Genoa 1-2

Bari (4-3-2-1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita (77′ Bellomo), Maiello, Benedetti (72′ Salcedo); Botta (71′ Ceter Valencia), Folorunsho (77′ Scheidler); Cheddira. Allenatore: Mignani

Genoa (4-3-3): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli (76′ Boci); Frendrup, Strootman (95′ Ilsanker), Jagiello (76′ Sturaro); Aramu (77′ Vogliacco), Puscas, Gudmundsson (83′ Yalcin). Allenatore: Gilardino

Marcatori: 2′ Puscas, 33′ Cheddira e 58′ Gudmundsson

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Benedetti, Folorunsho, Aramu, Dragusin, Maita, Di Cesare e Bellomo

