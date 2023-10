Video Gol Highlights Barcellona-Real Madrid 1-2: Sintesi 28-10-2023

Video Gol e Highlights Barcellona-Real Madrid 1-2, 11° Giornata Liga: decide la doppietta di Bellingham dopo la rete di Lopez

Il Real Madrid batte il Barcellona all’Estadio Olimpic Luis Companis di Barcellona nell’anticipo del sabato dell’undicesima giornata della Liga.

Quindi risultato utile consecutivo per i madrileni, che si portano in testa alla classifica e fermano i catalani dopo dieci risultati utili consecutivi.

Sintesi di Barcellona-Real Madrid 1-2

Out Pedri, Sergi Roberto e De Jong per Xavi, che schiera Araujo, Christensen, Martinez e Balde in difesa davanti a ter-Stegen a porta, conferma Lopez in mediana con Gundogan e Gavi, mentre lancia Cancelo in attacco con Ferran Torres e Joao Felix.

Non ci sono Ceballos, Courtois, Arda Guler e Militao per Carlo Ancelotti, che punta su Carvajal, Rudiger, Alaba e Mendy in difesa a protezione di Kepa, i soliti Tchouameni, Valverde, Kroos e Bellingham a centrocampo, mentre la coppia d’attacco è costituita da Rodrygo e Vinicius.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. C’è una qualità sopraffina in campo e si vede in ogni giocata, ma i padroni di casa fanno maggiormente possesso palla e gli ospiti più dediti ai contropiedi.

Al 6′ minuto i padroni di casa sbloccano subito il risultato con Lopez, che trova il gol del vantaggio completando una bella azione corale.

Gli ospiti provano a reagire, ma commettono troppi errori in fase di impostazione e i padroni di casa sono davvero letali sulla trequarti, sfiorando il pareggio ancora con Lopez, che viene fermato dal palo prima di ricevere il cartellino giallo, così come Ferran Torres.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo davvero divertente, visto che gli ospiti entrano in campo con tutt’altro piglio.

Dopo una bella conclusione di Rodrygo, i padroni di casa sfiorano il raddoppio con il palo colpito da Martinez e il miracolo di Kepa al tentativo di ribattuta di Araujo.

Entrano Camavinga per Mendy, Lewandowski per Ferran Torres, Modric per Kroos, Joselu per Rodrygo, viene ammonito Carvajal e ter-Stegen si supera su Tchouameni dopo il tiro di Cancelo.

Al 68′ minuto gli ospiti pareggiano con Bellingham, con una bella giocata personale.

Spazio a Oriol Romeu, Raphinha e Yamal, che sostituiscono Lopez, Joao Felix e Cancelo, ma i padroni di casa si allungano molto e lasciano spazi agli ospiti, che sono bravissimi ad approfittarne.

Nel finale al 93′ minuto gli ospiti completano la rimonta con Bellingham, che ribalta il risultato su assist perfetto di Modric, bravo a spingere il cross di Carvajal sul secondo palo, prima dell’entrata in campo di Vazquez per Vinicius.

Highlights e Video Gol di Barcellona-Real Madrid 1-2:

https://twitter.com/LaLiga/status/1718299799185772774

Tabellino di Barcellona-Real Madrid 1-2

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Araujo, Christensen, Inigo Martinez, Balde; Fermin Lopez (72′ Romeu), Gundogan, Gavi; Joao Cancelo (77′ Yamal), Ferran Torres (61′ Lewandowski), Joao Felix (76′ Raphinha). All.: Xavi.

REAL MADRID (4-3-3) – Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, F. Mendy (52′ Camavinga); Valverde, Tchouameni, Kroos (63′ Modric); Rodrygo (63′ Joselu), Bellingham, Vinicius. All.: Ancelotti.

ARBITRO: Jesus Gil Manzano.

GOL: 6′ Gundogan (B), 68′ Bellingham (R), 92′ Bellingham (R).

AMMONITI: Fermin Lopez, Ferran Torres (B), Carvajal (R).

NOTE – Recupero 1’+4′.