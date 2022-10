Video Gol Highlights Barcellona-Inter 3-3: Sintesi 12-10-2022

Video Gol e Highlights Barcellona-Inter 3-3, 4° Giornata Gruppo C Champions League: segnano Barella, Lautaro Martinez, Gosens, Dembele e doppietta di Lewandowski

Finisce con un pareggio rocambolesco la partita tra Barcellona e Inter al Camp Nou di Barcellona nella quarta giornata del Gruppo C della fase a gironi di Champions League.

E’ un risultato assolutamente fondamentale per i nerazzurri, ai quali basterebbero quattro punti per qualificarsi agli ottavi di finale matematicamente.

Si tratta di un’occasione sprecata per i catalani, che non riescono a cancellare la sconfitta della scorsa settimana e ora dovranno per forza vincere entrambe le ultime partite per essere sicuri di superare il turno.

Sintesi di Barcellona-Inter 3-3

Out Araujo, Bellerin, Christensen, Depay e Kounde per Xavi, che schiera ter-Stegen a porta, Sergi Roberto, Pique, Eric Garçia e Marcos Alonso in difesa, Gavi, Sergi Busquets e Pedri in mediana e ancora Dembele, Lewandowski e Raphinha nel tridente d’attacco.

Non ci sono Brozovic, Cordaz, Correa, Dalbert e Lukaku per Simone Inzaghi, che conferma Onana a porta, il trio difensivo formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, con Dimarco e Dumfries sulle fasce, mentre in mediana Mkhitaryan gioca in mediana con Barella e Calhanoglu. In attacco spazio alla coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono compatti e ordinati dietro la linea del centrocampo per poi tentare di ripartire in contropiede.

Dopo un miracolo sulla linea della porta di Mkhitaryan sulla conclusione di Lewandowski, gli ospiti colpiscono una clamorosa traversa con Dzeko e ter-Stegen è fenomenale prima su Mkhitaryan e poi su Dembele.

Con il passare dei minuti i padroni di casa provano il massimo sforzo rendendosi pericolosi con Sergi Roberto, che calcia addosso a Onana, e Raphinha, poco preciso, mentre il portiere è assolutamente miracoloso su Pedri.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 42′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Dembele, su assist di Sergi Roberto, al termine di una bellissima azione costruita da Raphinha.

Nel finale gli ospiti sembrano accusare il colpo, si abbassano troppo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che provano ad approfittare del momento per spingere sull’acceleratore e sfiorare così il raddoppio con un pallonetto di Raphinha, che non trova la porta dopo aver scavalcato Onana.

Non cambia molto il copione del secondo tempo, ma gli ospiti entrano in campo con tutt’altro piglio, visto che sembrano molto più reattivi a centrocampo.

E, infatti, al 51′ minuto gli ospiti riescono a trovare il gol del pareggio con Barella, su assist perfetto di Bastoni, bravo a superare Marcos Alonso e Gavi prima di battere il porteire avversario.

I padroni di casa sembrano accusare il colpo, visto che si allungano e perdono compattezza, e sono bravissimi gli ospiti ad approfittare del momento per spingere sull’acceleratore e spaventare più volte la porta avversaria.

Vengono ammoniti Lautaro Martinez e De Vrij, mentre Lewandowski non trova la porta da ottima posizione prima dei miracoli di ter-Stegen sulle conclusioni di Calhanoglu e Skriniar.

Così, al 63′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con Lautaro Martinez, su assist perfetto di Calhanoglu in versione Pirlo.

⚫️🔵 Lautaro Martínez at Camp Nou ⚽️#UCL pic.twitter.com/gEbg1gIqTd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 12, 2022

Entrano Fati, De Jong e Darmian al posto di Raphinha, Sergi Busquets e Dimarco, ma a prendersi sulle proprie spalle i compagni è Dembele, mentre Onana alza la saracinesca ancora una volta su Lewandowski.

C’è spazio anche per Gosens, Kessie, Bellanova e Balde al posto di Calhanoglu, Marcos Alonso, Sergi Roberto e Dzeko, viene ammonito proprio Dembele.

Al 82′ minuto, però, i padroni di casa pareggiano ancora con Lewandowski sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Entrano Ferran Torres, Asllani e Acerbi al posto di Gavi, Barella e Bastoni, anche Mkhitaryan si prende il cartellino giallo, ma la partita non è ancora finita.

Infatti, nel finale, al 89′ minuto gli ospiti segnano ancora con Gosens, l’uomo più criticato in questo inizio di stagione, su assist di Lautaro Martinez, lanciato a porta da Onana addirittura.

E nei minuti di recupero arriva addirittura il gol del pareggio dei padroni di casa, firmato da Lewandowski al 92′ minuto, che si regala una fondamentale doppietta su cross di Eric Garçia.

Negli ultimissimi secondo gli ospiti sfiorano più volte il gol vittoria con Asllani e Gosens, che si scontrano contro un ter-Stegen in versione Benji Price.

Highlights e Video Gol di Barcellona-Inter 3-3:

Tabellino di Barcellona-Inter 3-3

Barcellona (4-3-3): ter Stegen 6,5; Sergi Roberto 6,5 (28′ st Kessie 5), Piqué 5,5, Garcia 5, Alonso 5,5 (28′ st Balde 5,5); Gavi 6,5 (39′ st Torres sv), Busquets 5,5 (19′ st de Jong 5,5), Pedri 6; Dembélé, Lewandowski 6, Raphinha 5,5 (19′ st Ansu Fati 5,5). A disp.: Pena, Tenas, Alba, Casado, Torre. All.: Xavi 5,5.



Inter (3-5-2): Onana 6; Skriniar 6,5, De Vrij 6,5, Bastoni 7 (40′ st Asllani 5); Dumfries 5,5, Barella 7 (40′ st Acerbi sv), Calhanoglu 7,5 (31′ st Gosens 7), Mkhitaryan 6, Dimarco 6,5 (21′ st Darmian 6); Dzeko 7 (31′ st Bellanova 6), Martinez 7,5. A disp.: Handanovic, Botis, Gagliardini, D’Ambrosio, Curatolo, Carboni, Stankovic. All.: Inzaghi 7.



Arbitro: Marciniak

Marcatori: 40′ Dembélé (B), 5′ st Barella (I), 18′ st Martinez (I), 36′ st Lewandowski (B), 44′ st Gosens (I), 47′ st Lewandowski (B)

Ammoniti: Dembélé (B); Martinez, De Vrij, Mkhitaryan (I)

Espulsi: 51′ st Inzaghi (I) per proteste