Video Gol Highlights Barcellona – Atletico Madrid 2-2: sintesi 30-06-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Barcellona – Atletico Madrid 2-2, 33° giornata di Liga: pari spettacolare al Camp Nou nel big match. Vantaggio Barça su autorete di Diego Costa e pari di Saul su rigore nel primo tempo. Nella ripresa Messi su rigore fa 700 in carriera, ma nuovamente Saul pareggia ancora su penalty. Barcellona 2° e che rimane dietro di un punto dal Real Madrid primo in classifica.

Nel big match della 33° giornata di Liga Barcellona e Atletico Madrid si dividono la posta al Camp Nou. é 2-2 il finale. Autorete e Messi 700 per il Barcellona, ma la doppietta su rigore di Saul rovina la festa ai padroni di casa, che rimangono dietro al Real Madrid di un punto in classifica e con una partita in meno dsputata. Atletico che mantiene la 3° piazza a quota 59 punti.

Sintesi di Barcellona – Atletico Madrid, 33° giornata di Liga

Partita vivace dai buoni ritmi. La prima chance capita sul destro di Suarez, bloccato con sicurezza da Oblak nei primissimi minuti di gioco. Al 6° minuto I Colchoneros vanno vicinissimi al vantaggio: punizione velenosa battuta da Carrasco, nessuno sfiora ma la palla passa molto vicina al palo di ter Stegen. Al 12° minuto il Barcellona passa avanti. Corner battuto da Messi, carambola sfortunata di Diego Costa che devia nella sua porta e regala l’1-0 ai blaugrana.

Passa pochissimo che l’Atletico ha subito occasione per il pari. Carrasco va via in area, sterza su Vidal che lo stende ed è rigore al 15°. Dagli 11 metri va Diego Costa che si fa ipnotizzare da ter Stegen, ma il rigore viene fatto ribattere per irregolarità del portiere del Barça. Questa volta sul dischetto va Saul che non sbaglia e firma l’1-1 ospite. Partita vivissima e accesa con due squadre che non si risparmiano. Minuto 22, capolavoro col sinistro di Messi a botta sicura ma la palla colpisce clamorosamente il palo. Partita combattuta nella fase centrale del primo tempo con le due squadre che si sono prese le reciproche misure. Al 42° punizione di messi dai 20 metri, Oblak manda in corner dopo una deviazione della barriera. Si chiude sull’1-1 un primo tempo vispo e giocato su ottimi ritmi da ambo le parti.

La ripresa ha subito un colpo di scena: Semedo sfonda in area e viene fermato in modo falloso da Felipe. Penalty per il Barça. Dal dischetto va Messi e col cucchiaio non sbaglia, 2-1 Barcellona. 700° gol della Pulce in carriera. Non tarda a replicare l’Atletico che al 56° sfiora il 2-2 con un colpo di testa fuori di niente di Diego Costa. Minuto 62 e viene concesso il 3° rigore della serata. Uno scatenato Carrasco entra in area blaugrana, in ritardo Semedo ed è penalty. Va nuovamente Saul che fa 2-2. Doppietta per il centrocampista spagnolo di Simeone. Girandola di cambi per le due squadre, ma i padroni di casa possono recriminare per una doppia chance capitate a Vidal e non capitalizzate al 70° e 75°. Entrano Morata, Lemar, Joao Felix e Griezmman (solo negli ultimissimi minuti) ma il risultato non si schioda dal pari. É 2-2. L’Atletico fa un favore ai cugini del Real e bloccano l Barça in trasferta, che sale a 70 punti e rimane 1 punto sotto ai Blancos in vetta.

Video Gol Highlights di Barcellona – Atletico Madrid 2-2, 33° giornata di Liga

Il tabellino di Barcellona – Atletico Madrid 2-2, 33° giornata di Liga

BARCELLONA – ATLETICO MADRID 2-2

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic (63′ Sergi Roberto), Busquets (85′ Ansu Fati), Puig, Messi, Suarez, Vidal (91′ Griezmann)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak, Lodi, Felipe, Gimenez, Arias, Ferreira Carrasco (85′ Lemar), Partey, Saul Llorente (69′ st Joao Felix), Diego Costa (75′ Morata), Correa (85′ Vitolo)

ARBITRO: Hernandez Hernandez

GOL: 11′ Diego Costa (AU), 19′ Saul (A), 50′ Messi (B), 62′ Saul (A),

AMMONITI: ter Stegen (B), Piqué (B), Saul (A), Felipe (A), Messi (B), Diego Costa (A), Carrasco (A), Lemar (A)

ESPLULSI:

