Video gol-highlights Athletic Bilbao-Real Sociedad : sintesi 03-04-2021

Video gol-highlights Athletic Bilbao-Real Sociedad: vincono i biancoblu con rigore di Oyarzabal.

Trionfa la Real Sociedad: nel derby basco di Coppa del Re, che ci si auspicava essere animato daii canti del pubblico, e che invece il Covid ha costretto ancora a porte chiuse, la squadra di Imanol ha battuto l’Athletic Bilbao di Marcelino. Decisivo un rigore di Oyarzabal, che si toglie così un peso dallo stomaco. Sotto un cielo gonfio di pioggia, le due squadre si sono rispettate molto, come dimostra l’atteggiamento guardingo adottato dai due allenatori. Un’ingenuità dell’esperto Martinez costa all’Athletic la terza finale persa negli ultimi nove anni. Gioisce la Real Sociedad, che riporta la coppa in bacheca dopo 34 anni.

Athletic Bilbao-Real Sociedad: sintesi della partita

Entrambe le squadre iniziano subito con linee abbastanza alte. La Real Sociedad costringe Simon a cercare l’uscita sulle proprie torri d’attacco disinnescando, almeno nelle prime battute, il pericoloso gioco sulle fasce di Munain e Berenguer. L’Athletic prova a recuperare la sfera in zona avanzata e sfruttare la grande velocità di Inaki nello spazio per attaccare la porta.

Proprio dai piedi di Inaki nasce la prima azione del match: apertura sulla destra per Moreno che, con il diagonale, manda al lato. La partita è un po’ bloccata. La posta in palio alta, e si sente.

La Real Sociedad costruisce manovre più avvolgent affidandosi ai piedi educati di Silva e Merino. Una ragnatela di passaggi in area avversaria si traduce nel tiro di Portu ribattuto.

Si accendono gli esterni biancorossi, fin lì avulsi dal match: di Berenguer il cross dalla sinistra che l’ottimo Gorosabel mette in angolo anticipando Munain. Se non ci riescono le ali, ci prova un difensore: è Inigo Martinez, travestito da attaccante, a creare l’unica occasione del primo tempo con uno stop e destro al volo che costringe Remiro all’angolo.

All’inizio di secondo tempo un episodio che potrebbe cambiare la gara: Inigo Martinez stende Oyarzabal al limite sinistro dell’area di rigore. Solo l’intervento del VAR evita il penalty contro l’Athletic.

Lo scampato pericolo non redime Martinez, che poco dopo ci ricasca: Merino lancia a rete Portu con un tocco illuminante, ma sul numero 7 frana il difensore dell’Athletic. Non v’è dubbio: è rigore. L’arbitro Estrada Fernandez revoca il rosso a Martinez su indicazione del VAR, che grazia per la seconda volta il centrale basco. Sul dischetto c’è Oyarzabal, che di rigori ne ha sbagliati già due quest’anno. Stavolta è glaciale: spiazza Unai Simòn e mette dentro l’1-0.

La mazzata per l’Athletic è letale. Neanche l’ingresso di un trascinatore come Villalibre riesce a smuovere i baschi biancorossi. La Coppa del Re è della Real Sociedad, a coronamento di una prestazione difensivamente impeccabile. E’ la terza volta che la squadra di Danostia vince la coppa. Un trofeo che mancava da 34 anni a questa parte.

Video gol e highlights Athletic Bilbao-Real Sociedad

Athletic Bilbo-Real Sociedad: tabellino della partita

Athletic Bilbao-Real Sociedad 0-1: 64′ Oyarzabal (rigore, R)

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Alvarez, Martinez, Berchiche; Berenguer (Villalibre 75′), Garcia, Vencedor (Lopez 68′), Muniain; I. Williams, Raul Garcia. Allenatore: Marcelino

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel (Aritz 90+2′), Zubeldia, La Normad, Monreal; David Silva (Guevara 84′), Zubimendi, Merino, Portu (Barrenetxea 88′); Isak (Fernandez 88′), Oyarzabal. Allenatore: Imanol Alguacil

Ammoniti: Dani Garcia (A), Merino (R), Martinez (A)

Espulsi:

